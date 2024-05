A L’Eredità sono stati vinti oggi 1 maggio 2024 ben 100 mila euro in gettoni d’oro da Francesca. Ecco come è andata e cosa è accaduto durante l’ultimo gioco, quello che tutti attendono, della Ghigliottina all’interno del noto game quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

L’Eredità vinti 100 mila euro: la soluzione de La Ghigliottina

Gioco dopo gioco, sfida dopo sfida, con tanta bravura e un pizzico di fortuna Francesca, concorrente de L’Eredità nella puntata in onda oggi, 1 maggio 2024, su Rai 1, è giunta alla Ghigliottina, il quiz finale. La concorrente è riuscita a difendere il suo tesoretto e non dimezzare quasi mai arrivando alla fine con ben 100 mila euro. Scegliendo pian piano le varie parole ha anche trovato quella che le legava tutte fra loro, ovvero il filo rosso che l’ha condotta alla soluzione vincente.

Le parole che ha scelto e l’hanno portata a scoprire la soluzione finale erano:

Rifare

Sbagliato

Infinito

Sera

Non c’è

La soluzione? La parola “verso”. Non appena Liorni ha annunciato la soluzione dello studio de L’Ereditò si è accesa la festa e sui social si sono tutti congratulati con la campionessa per la bravura e la sagacia.

Francesca sosia di Annalisa: sui social sottolineano la somiglianza con la cantante

Era la seconda sera per Francesca che sarà ricordata come una delle campionesse con portafoglio dell’Eredità. Oltre ad avere la possibilità di tornare a giocare e vincere ancora, però, Francesca è già entrata nei cuori dei telespettatori. Il motivo? Secondo i più assomiglia particolarmente ad Annalisa, la cantante uscita d’Amici di Maria De Filippi che sta sfornando un tormentone dietro l’altro ed è una dei nomi di riferimento nel panorama musicale italiano. Sarà il taglio di capelli, la faccia pulita o il modo di fare. Sui social non si parla d’altro. Stanno tutti impazzendo per lei!