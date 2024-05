Daniele Radini Tedeschi lascia l’Isola dei Famosi 2024. La diciottesima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria segna l’uscita di un altro naufrago che ha deciso di abbandonare il gioco. Perchè?

L’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi passerà alla storia per il ritiro di massa dei concorrenti – naufraghi. Dopo il ritiro di Peppe Di Napoli e del giovane poeta Pietro Fanelli, in queste ore anche Daniele Radini Tedeschi ha deciso di lasciare il reality show. Ad annunciarne l’abbandono sono i profili social del programma che hanno semplicemente comunicato: «L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa». Al momento non è dato sapere il motivo, anche se il critico d’arte, scrittore e storico dell’arte in diverse occasioni aveva palesato malumori e difficoltà fisiche nell’affrontare la dura sfida dell’Isola.

Si tratta del terzo ritiro volontario quello di Daniele senza considerare l’espulsione di Francesco Benigno che ha fatto scoppiare una polemica e un caso mediatico e il ritiro anticipato di Tonia Romano e Francesca Bergesio.

Isola dei Famosi 2024 è record di ritiri e polemiche

Il ritiro di Daniele Radini Tedeschi dall’Isola dei Famosi 2024 arriva a pochi giorni da quello di Pietro Fanelli. Il giovane poeta ha lasciato il reality tra le polemiche, ma sicuramente se ne parlerà ancora considerando le prime dichiarazioni rilasciate sui social:

«Appena arrivo in Italia prendo una videocamera, mi siedo in un posto comodo e pubblico un video. Il primo e l’ultimo in cui mi esprimo sull’argomento “Isola dei Famosi“. Questo video ve lo ricorderete negli anni. Vedrete, fratelli e sorelle, popolo italiano, televisione italiana, credenti, atei, giovani, vecchi, belli, brutti, influencer, madri, padri, attori, trapezisti ecc ecc. Ora che posso parlare “liberamente” (le virgolette perché usare la parola “libero” in un social è una bestemm*a) senza tempistiche e follie televisive sono veramente veramente felice».