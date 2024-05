Terra Amara torna stasera – venerdì 17 maggio – in prime time su Canale 5 con tre nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:34 e ci terranno compagnia fino alle 23:56 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Negli episodi inediti in onda stasera riflettori puntati sulla morte di Hakan e su una decisione importante che prenderà Züleyha. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera su Canale 5 con due episodi inediti

Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui trasferirsi, e la giovane donna è convinta che la sola responsabile della loro situazione sia Züleyha. Per questo motivo non esita a rubare un’auto e dirigersi verso villa Yaman, decisa a vendicarsi. Una volta giunta lì Betul punta una pistola contro Züleyha e fa fuoco. In quel momento Hakan – che si trova lì per dirle addio prima di lasciare Cukurova – si mette davanti e con il suo corpo fa da scudo alla moglie. Il colpo lo raggiunge in pieno petto e si rivela fatale per lui, e Hakan muore tra le braccia di Züleyha.

Hakan non ha esitato a sacrificarsi per la moglie, e lei – subito dopo – porta la salma a Smirne per celebrare i funerali.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultima puntata Terra Amara di stasera Züleyha scopre dall’avvocato, che Hakan le ha lasciato una somma considerevole. La donna non intende però tenere per sé tutto quel denaro, e decide di donare alla città di Cukurova il patrimonio ereditato da Hakan.

Nel frattempo Betul è in fuga per sfuggire alla giustizia, e si imbatte in Abdulkadir e Vahap. Anche loro sono ricercati e le propongono di fuggire insieme in Siria per sfuggire alla legge. Sermin intanto – dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti – vaga per Adana in cerca di cibo finché non sviene in preda ai morsi della fame. La soccorre Lutfiye.

Colak mette in giro la voce che è stata Züleyha a provocare la morte del marito Hakan per ereditare tutte le sue ricchezze.