Zorro è tornato, arriva su Mediaset la serie evento con Miguel Bernardeau

‘Zorro ha vuelto‘, il personaggio immaginario creato nel 1919 da Johnston McCulley torna in prima serata sui canali Mediaset. La serie evento ha come protagonista l’attore Miguel Bernardeau che interpreterà Don Diego de la Vega di giorno e il cavaliere mascherato di notte. Vediamo insieme tutto quello che sappiamo sulla nuova serie.

“Zorro ha vuelto”: Miguel Bernardeau è Don Diego de la Vega presto su Mediaset

Manca pochissimo per il remake di ‘Zorro ha vuelto‘ che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5. La miniserie spagnola è realizzata da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas, che ha alle spalle ‘La casa di carta‘ e ‘Sky Rojo‘, e da Jose Luis Alegria (Toy Boy). Si tratta di 10 episodi che raccontano la storia di Don Diego de la Vega, un proprietario terriero di giorno che di notte cambia volto. Diventa infatti un eroe mascherato che aiuta il popolo e i bisognosi lasciando la sua celebre impronta, la Z.

Mediaset ne ha comprato i diritti e prossimamente la vedremo in onda in prima serata su Canale 5, come anticipato dai profili social dell’emittente privata.

“Zorro ha vuelto” Su Canale5 arriva Zorro! Prossimamente in prima serata e in esclusiva assoluta, la serie-evento con Miguel Bernardeau“.

La serie è ambientata a Los Angeles e ha come protagonista Miguel Bernardeau. L’attore, nato a Valencia il 12 dicembre del 1996, ha ottenuto il successo nella serie Élite dove interpretava il ruolo di Guzmán.

Trama e Cast

Tutto ruota intorno a Don Diego de la Vega che indaga sulla morte del padre per scoprire chi l’ha ucciso. Saranno svelati segreti di famiglia in quello che è un reboot che mostrerà come è nato l’eroe mascherato più celebre della storia. Tra gli attori del nuovo Zorro in onda su Mediaset, ci sono Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Elia Galera e Paco Tous (noto per il suo ruolo di Mosca ne La casa di carta).