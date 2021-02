Ci risiamo, la D’Eusanio non è sicuramente adatta i reality perché anche se è entrata da poco più che una settimana nel loft di Cinecittà, ne ha combinato di tutti i colori. Come si suol dire ha pestato dei merdo*i di dimensioni astrali. Stavolta la tocca piano con una delle cantanti più amate in tutto il mondo: Laura Pausini.

Alda D’Eusanio choc contro il compagno di Laura Pausini: “La picchia, la riempie di botte”

La gieffina, forse non si rende conto di essere ripresa H24 dalle telecamere e che ci sono microfoni ovunque e di conseguenza qualsiasi cosa si dica o si faccia viene passata al setaccio non solo dagli autori, ma anche e soprattutto dal pubblico che segue con molta assiduità il programma. Ma cosa è successo?

Ieri sera, prima che iniziasse la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, la giornalista, ne spara una delle sue in riferimento a Laura Pausini. Il GF Vip ha messo su un po’ di musica, e mentre le gieffine si preparavano nella zona trucco per la serata, si ascoltava la voce della bella Laura che intonava uno dei suoi tanti successi, quando la spara grossa sul fidanzato affermando che sarebbe un violento e che le alza le mani.

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…” dice la D’Eusanio e La De Grenet stupida replica: “Chi..?” “Un chitarrista che sta con lei e che gli ha dato anche il figlio, pare che la riempie di botte” ma Samantha stupita, dice: “ma si amano alla follia”.

In puntata non ne hanno fatto nessun accenno, pensando che la cosa fosse passata sotto silenzio, ma il popolo del web sempre molto attento a cosa succede nella Casa, ha montato una polemica infinita a cui è seguita un’azione legale da parte di Laura Pausini e del suo Ufficio Stampa Gioigest.

Comunicato di Laura Pausini contro Alda D’Eusanio

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Insomma, siamo di fronte all’ennesimo sfondone della giornalista, che prima pronuncia una parola razzista , poi fa una battutaccia sulla sessualità di Tommaso, giudica in modo negativo la De Felippi definendola una cattiva madre e che vive in televisione e ora anche la nostra amatissima Pausini è vittima di queste “perle di saggezza” della D’Eusanio che oltre ad essere piuttosto sboccata, non ne combina una giusta.

E’ di questi minuti il comunicato Mediaset che annuncia l’espulsione immediata della concorrente Alda D’Eusanio.

+++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente #AldaDEusanio da Grande FratelloVip. +++ #GFVIP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip”. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.