News importanti sulla prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Nel cast dei professori di ballo ritornerà l’amatissima Veronica Peparini. La notizia è stata confermata da Giuseppe Candela e dal settimanale Chi. Di chi prenderà il posto? Cosa accadrà e come cambieranno gli equilibri nella scuola più spiata d’Italia? Ecco tutte le ultime indiscrezioni.

Amici di Maria De Filippi, professori: il ritorno di Veronica Peparini

Tutti pronti per il ritorno di Veronica Peparini tra i professori di ballo di Amici di Maria De Filippi? La prossima stagione, ovvero la venticinquesima, vedrà la bionda professoressa tornare dietro alla cattedra per scovare nuovi talenti. Erano giorni che si rincorrevano le voci sul suo ritorno. A confermare i le voci che circolavano su social e web sono arrivati Giuseppe Candela e il settimanale Chi.

Da qualche giorno su social e web non si faceva altro che parlare del possibile ritorno di Veronica Peparini ad Amici come prof di ballo. Molti fan del programma sognavano di rivederla nella scuola, non solo come giudice estemporanea per qualche sfida. Il desiderio di queste persone ha iniziato a prendere forma e concretizzarsi a Deianira qualcuno aveva anticipato che alcune sue amiche avevano fatto i casting per Amici 25 e si erano ritrovati davanti alla Peparini. Altri, invece, sempre sul web, commentando propri i casting per la nuova edizione, avevano assicurato che durante i casting era stato detto loro che Veronica sarebbe stata una delle professoresse che poi li avrebbe scelti per il proprio team.

Poi è sopraggiunto il post di Andreas Muller. L’ex concorrente, vincitore e ballerino professionista, sentimentalmente legato alla Peparini, aveva scritto: “Ti aspetto a settembre … ” e qualcuno ha mal interpretato credendo che si trattasse di uno spoiler sulla presenza in tv della neo moglie. In realtà i due, dopo il matrimonio civile dello scorso 14 luglio, il 29 settembre si sposeranno in chiesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREAS (@muller_andreas)

Amici 25 professori: chi lascia il posto alla Peparini?

Se Veronica Peparini entra nel cast dei prof di ballo di Amici 25, chi lascia il posto? Alessandra Celentano pare intoccabile. Emanuel Lo non lo si può mettere in discussione. Il pubblico lo ama e non fa altro che attendere le sue coreografie e i balletti insieme a Lorella Cuccarini. L’unica che, soprattutto al Serale, pare non essersi riuscita ad amalgamare al meglio con i colleghi, trovando un suo spazio, è stata Deborah Lettieri.

Proprio lei, secondo i ben informati, non prenderà parte alla nuova edizione del talent, lasciando così la scuola più spiata d’Italia dopo solo una stagione.