È ‘Portobello‘ la serie dell’anno secondo i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, giunto alla sesta edizione. Ad annunciarlo sono stati i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che hanno anche deciso le cinquine delle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. La premiazione si terrà sabato 6 giugno a Napoli. Vediamo insieme tutti i candidati.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello ‘Serie dell’anno’

A conquistare il premio di Serie dell’anno 2026 è ‘Portobello‘ di Marco Bellocchio. Al centro della trama c’è la storia giudiziaria del giornalista Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Nel cast sono presenti anche Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Irene Maiorino, Alessandro Preziosi, Gianfranco Gallo, Pier Giorgio Bellocchio e Davide Mancini. La premiazione dell’evento, organizzato dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con la Film Commission Regione Campania si terrà sabato 6 giugno.

Ma quali sono le altre cinquine candidate? I titoli sono stati scelti tra le serie e i film tv andati in onda dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 su reti e piattaforme di streaming come Hbo Max, Mediaset, Netflix, Paramount+, Prime Video, Rai e Sky.

Miglior serie ‘Commedia’

Le 5 migliori serie nelle categoria ‘commedia’:

BALENE – AMICHE PER SEMPRE (RAI). Regia Alessandro CASALE. Scritta da Fabrizia MIDULLA (head writer), Barbara CAPPI, Grazia GIARDIELLO, Giorgio NERONE. Una coproduzione RAI FICTION – FAST FILM.

(RAI). Regia Alessandro CASALE. Scritta da Fabrizia MIDULLA (head writer), Barbara CAPPI, Grazia GIARDIELLO, Giorgio NERONE. Una coproduzione RAI FICTION – FAST FILM. CALL MY AGENT – ITALIA | TERZA STAGIONE (SKY). Regia Simone SPADA. Scritta da Federico BACCOMO. Sceneggiatura Federico BACCOMO, con Camilla BUIZZA (ep. 2, 5), con Tommaso RENZONI (ep. 4). Una produzione SKY STUDIOS, PALOMAR (a Mediawan Company)

(SKY). Regia Simone SPADA. Scritta da Federico BACCOMO. Sceneggiatura Federico BACCOMO, con Camilla BUIZZA (ep. 2, 5), con Tommaso RENZONI (ep. 4). Una produzione SKY STUDIOS, PALOMAR (a Mediawan Company) IL BARACCHINO (PRIME VIDEO). Creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola. Scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola, Tommaso Renzoni e animata da Megadrago. Prodotta da Lucky Red, in collaborazione con Prime Video e realizzata dallo studio di animazione Megadrago.

(PRIME VIDEO). Creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola. Scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola, Tommaso Renzoni e animata da Megadrago. Prodotta da Lucky Red, in collaborazione con Prime Video e realizzata dallo studio di animazione Megadrago. PESCI PICCOLI 2 (PRIME VIDEO). Ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan. Regia Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani, Alessio Dogana. Sceneggiatura Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Alessandro Bosi, Mary Brugiati. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video.

(PRIME VIDEO). Ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan. Regia Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani, Alessio Dogana. Sceneggiatura Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Alessandro Bosi, Mary Brugiati. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. SICILIA EXPRESS (NETFLIX). Diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Scritta da Ficarra & Picone, Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone, Fabrizio Testini. Prodotta da Tramp Limited

Miglior serie ‘Crime’

Le 5 migliori serie nelle categoria ‘crime’:

GOMORRA – LE ORIGINI (SKY). Creata da Leonardo FASOLI, Maddalena RAVAGLI e Roberto SAVIANO. Regia Marco D’AMORE (ep. 1-4), Francesco GHIACCIO (ep. 5, 6). Scritta da Leonardo FASOLI, Maddalena RAVAGLI, Marco D’AMORE. Prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios in collaborazione con BETA FILM.

(SKY). Creata da Leonardo FASOLI, Maddalena RAVAGLI e Roberto SAVIANO. Regia Marco D’AMORE (ep. 1-4), Francesco GHIACCIO (ep. 5, 6). Scritta da Leonardo FASOLI, Maddalena RAVAGLI, Marco D’AMORE. Prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios in collaborazione con BETA FILM. GUERRIERI – LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO (RAI). Regia Gianluca Maria TAVARELLI. Sceneggiatura Gianrico CAROFIGLIO, Doriana LEONDEFF, Antonio LEOTTI, Oliviero DEL PAPA. Una coproduzione RAI FICTION – RAI COM – COMBO INTERNATIONAL – BARTLEBYFILM.

(RAI). Regia Gianluca Maria TAVARELLI. Sceneggiatura Gianrico CAROFIGLIO, Doriana LEONDEFF, Antonio LEOTTI, Oliviero DEL PAPA. Una coproduzione RAI FICTION – RAI COM – COMBO INTERNATIONAL – BARTLEBYFILM. Il MOSTRO (NETFLIX). Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, Diretta da Stefano Sollima. Una produzione The Apartment (una società del gruppo Fremantle) e AlterEgo

(NETFLIX). Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, Diretta da Stefano Sollima. Una produzione The Apartment (una società del gruppo Fremantle) e AlterEgo L’INVISIBILE – LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO (RAI). Una serie di Pietro VALSECCHI. Regia Michele SOAVI. Scritta da Pietro Valsecchi con Salvatore DE MOLA e Luca VENDRUSCOLO. Una produzione Camfilm in collaborazione con Rai Fiction

(RAI). Una serie di Pietro VALSECCHI. Regia Michele SOAVI. Scritta da Pietro Valsecchi con Salvatore DE MOLA e Luca VENDRUSCOLO. Una produzione Camfilm in collaborazione con Rai Fiction PETRA | TERZA STAGIONE (SKY). Regia Maria Sole TOGNAZZI. Sceneggiature Giulia CALENDA, Furio ANDREOTTI, Ilaria MACCHIA, con la collaborazione di Paola CORTELLESI. Una produzione Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios in collaborazione con BETA FILM

Miglior serie ‘Drama’

Le 5 migliori serie nelle categoria ‘drama’:

A TESTA ALTA – IL CORAGGIO DI UNA DONNA (MEDIASET). Regia Giacomo MARTELLI. Sceneggiature Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua, Paolo MARCHESINI. Una coproduzione RTI – BANIJAY STUDIOS ITALY.

(MEDIASET). Regia Giacomo MARTELLI. Sceneggiature Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua, Paolo MARCHESINI. Una coproduzione RTI – BANIJAY STUDIOS ITALY. IL COMMISSARIO RICCIARDI | TERZA STAGIONE (RAI). Regia Gianpaolo Tescari e con Alessandro SCUDERI (per la terza serata). Scritta da Maurizio DE GIOVANNI, Salvatore BASILE, Viola RISPOLI, Angelo PETRELLA. Una coproduzione Rai Fiction – Clemart

| TERZA STAGIONE (RAI). Regia Gianpaolo Tescari e con Alessandro SCUDERI (per la terza serata). Scritta da Maurizio DE GIOVANNI, Salvatore BASILE, Viola RISPOLI, Angelo PETRELLA. Una coproduzione Rai Fiction – Clemart LE LIBERE DONNE (RAI). Regia Michele SOAVI. Sceneggiatura Peter EXACOUSTOS, Laura NUTI. Una coproduzione Rai Fiction – Endemol Shine Italy

(RAI). Regia Michele SOAVI. Sceneggiatura Peter EXACOUSTOS, Laura NUTI. Una coproduzione Rai Fiction – Endemol Shine Italy NOI DEL RIONE SANITA’ (RAI). Regia Luca MINIERO. Sceneggiature Salvatore BASILE (head writer), Angelo PETRELLA, Benedetta GARGANO. Una coproduzione Rai Fiction – mad ENTERTAINMENT – rai com.

(RAI). Regia Luca MINIERO. Sceneggiature Salvatore BASILE (head writer), Angelo PETRELLA, Benedetta GARGANO. Una coproduzione Rai Fiction – mad ENTERTAINMENT – rai com. PRIMA DI NOI (RAI). Una serie di Giulia CALENDA, Daniele LUCHETTI, Valia SANTELLA. Regia Daniele Luchetti. Scritta da Giulia CALENDA, Valia SANTELLA. Una produzione WIldside (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con RAI Fiction e in associazione con Rai Com

Miglior serie ‘Dramedy’

Le 5 migliori serie nella categoria ‘dramedy’:

AVVOCATO LIGAS (SKY). Regia Fabio PALADINI. Scritto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco. Una produzione Sky Studios e Fabula Pictures.

(SKY). Regia Fabio PALADINI. Scritto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco. Una produzione Sky Studios e Fabula Pictures. CUORI | TERZA STAGIONE (RAI). Regia Riccardo DONNA. Sceneggiature Ilaria CARLINO, Simona COPPINI (head writer), Simona GIORDANO, Anna MITTONE, Pierpaolo PIRONE, Francesca PRIMAVERA. Una coproduzione RAI FICTION – AURORA TV – RAI COM.

| TERZA STAGIONE (RAI). Regia Riccardo DONNA. Sceneggiature Ilaria CARLINO, Simona COPPINI (head writer), Simona GIORDANO, Anna MITTONE, Pierpaolo PIRONE, Francesca PRIMAVERA. Una coproduzione RAI FICTION – AURORA TV – RAI COM. LA PRESIDE (RAI). Da un’idea di Luca ZINGARETTI. Regia Luca MINIERO. Sceneggiature Cristiana FARINA, Maurizio CAREDDU. Una produzione BIBI FILM TV – ZOCOTOCO in collaborazione con RAI Fiction.

(RAI). Da un’idea di Luca ZINGARETTI. Regia Luca MINIERO. Sceneggiature Cristiana FARINA, Maurizio CAREDDU. Una produzione BIBI FILM TV – ZOCOTOCO in collaborazione con RAI Fiction. MRS PLAYMEN (NETFLIX). Regia Riccardo DONNA. Sceneggiatura Eleonora CIMPANELLI, Chiara LAUDANI, Sergio LESZCZYNSKI, Mario RUGGERI (head writer), Alessandro SERMONETA. Una produzione AURORA TV.

(NETFLIX). Regia Riccardo DONNA. Sceneggiatura Eleonora CIMPANELLI, Chiara LAUDANI, Sergio LESZCZYNSKI, Mario RUGGERI (head writer), Alessandro SERMONETA. Una produzione AURORA TV. UN PROFESSORE | TERZA STAGIONE (RAI). Regia Andrea REBUZZI. Sceneggiature Valentina GADDI, Sebastiano MELLONI, Fidel SIGNORILE. Una coproduzione RAI FICTION – BANIJAY STUDIOS ITALY.

Miglior ‘Film tv’

I 5 migliori titoli nella categoria ‘film tv’:

FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO (RAI). Regia Renato DE MARIA. Sceneggiatura Monica RAMETTA. Una coproduzione rai fiction – Casta Diva Pictures.

(RAI). Regia Renato DE MARIA. Sceneggiatura Monica RAMETTA. Una coproduzione rai fiction – Casta Diva Pictures. IL FALSARIO (NETFLIX). Regia Stefano LODOVICHI. Sceneggiatura Sandro PETRAGLIA con la collaborazione di Lorenzo BAGNATORI. Una produzione CATTLEYA – parte di ITV Studios.

(NETFLIX). Regia Stefano LODOVICHI. Sceneggiatura Sandro PETRAGLIA con la collaborazione di Lorenzo BAGNATORI. Una produzione CATTLEYA – parte di ITV Studios. QUALCOSA DI LILLA (RAI). Regia Isabella LEONI. Sceneggiatura Maruska ALBERTAZZI, Fabrizio BETTELLI, Christian BISCEGLIA. Una coproduzione RAI FICTION – MASTER FIVE CINEMATOGRAFICA in associazione con ARMOSIA ITALIA.

(RAI). Regia Isabella LEONI. Sceneggiatura Maruska ALBERTAZZI, Fabrizio BETTELLI, Christian BISCEGLIA. Una coproduzione RAI FICTION – MASTER FIVE CINEMATOGRAFICA in associazione con ARMOSIA ITALIA. SCUOLA DI SEDUZIONE (PARAMOUNT+). Regia Carlo VERDONE. Sceneggiatura Carlo VERDONE, Pasquale PLASTINO, Luca MASTROGIOVANNI. Una produzione Luigi e Aurelio DE LAURENTIIS.

(PARAMOUNT+). Regia Carlo VERDONE. Sceneggiatura Carlo VERDONE, Pasquale PLASTINO, Luca MASTROGIOVANNI. Una produzione Luigi e Aurelio DE LAURENTIIS. Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (RAI). Regia Giuseppe PICCIONI. Sceneggiatura Sandro PETRAGLIA con la collaborazione di Lorenzo BAGNATORI, Eleonora BORDI. Una coproduzione rai fiction – MEMO FILMS.

Attrice protagonista

Le 5 nomination per la miglior attrice protagonista:

Linda CARIDI in Prima di noi

Carolina CRESCENTINI in Mrs Playmen

Sabrina FERILLI in A testa alta

Maria Chiara GIANNETTA in Blanca – Terza stagione

Maria Vera RATTI in Il Commissario Ricciardi – Terza stagione

Attore protagonista

I 5 nomination per il miglior attore protagonista:

Dario AITA in Franco Battiato. Il lungo viaggio

Luca ARGENTERO in Avvocato Ligas

Alessandro GASSMANN in Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Matteo MARTARI in Cuori – Terza stagione

Carmine RECANO in Noi del rione sanità

Attrice non protagonista

Le 5 nomination per la miglior attrice non protagonista:

Sara DRAGO in Call My Agent – Italia – Terza stagione

Emanuela GRIMALDA in Gloria – Il ritorno

Gaia Messerklinger in Le libere donne

Marina OCCHIONERO in Avvocato Ligas

Benedetta PORCAROLI in Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Attore non protagonista

I 5 nomination per il miglior attore non protagonista:

Andrea ARCANGELI in Prima di noi

Fabrizio BIGGIO in Le libere donne

Corrado GUZZANTI in I delitti del BarLume

Valerio LUNDINI in Gigolò per caso – La sex guru

Giulio SCARPATI in Cuori – Terza stagione

Nei prossimi giorni saranno annunciati i vincitori e i Premi speciali.