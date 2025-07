“La Ruota della Fortuna” sta macinando ascolti stellari: sempre leader dell’access prime time, nuova fascia oraria che occupa da quasi due settimane, il programma condotto da Gerry Scotti, che vede al suo fianco la bellissima Samira Lui, viaggia su una media di oltre 3.500.000 spettatori a puntata con una share del 23.4%. Non mancano però puntate record che sfiorano i 4.000.000 di spettatori.

“La Ruota della Fortuna” ha fatto da apripista all’evoluzione fortemente voluta e annunciata durante la serata con la stampa dall’Amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Comunque vada per il futuro del programma, a una decina di giorni dal debutto, la scommessa dell’Ad sulla possibile evoluzione di Canale 5 a partire dall’access prime time pare sia vinta. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo voluto chiedere a chi tutti i giorni affianca lo “Zio Gerry” nella conduzione del programma. Abbiamo quindi intervistato Samira Lui e con lei abbiamo parlato del successo della Ruota della Fortuna, ma anche di molto altro. Ecco cosa ci ha raccontato.

Samira Lui – Intervista al noto volto de La Ruota della Fortuna

Samira Lui, volto amatissimo dal grande pubblico e artefice del successo insieme a Gerry Scotti de La Ruota della Fortuna. Che effetto ti fa essere parte di un format che sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti tv, soprattutto per questo periodo dell’anno e in quella fascia oraria?

Beh, innanzitutto è una grandissima soddisfazione perché dietro le quinte c’è una squadra che veramente merita tanto, che ce la mette tutta ogni giorno e soprattutto la chiave secondo me è lavorare con il sorriso. C’è un’armonia e una serenità in studio, tra gli addetti ai lavori, insomma in tutto il team, che è rara e secondo me questo è anche quello che poi traspare durante la messa in onda e che determina anche certi risultati.

In estate non ci aspettavamo questi risultati, perché spesso e volentieri le persone, in questa stagione, magari escono per una cena o un aperitivo. Invece abbiamo riscontrato, tra il pubblico che ci segue, anche una fascia molto giovane, e di questo siamo rimasti molto colpiti e onorati. Insomma, ottenere questi risultati con un programma che tra l’altro prima era in un’altra fascia oraria, è davvero emozionante.

Lavori accanto a un uomo che è un po’ il simbolo di Mediaset: Gerry Scotti. Ti ha dato qualche consiglio? Raccontaci qualche aneddoto del dietro le quinte.

Con Gerry ogni giorno è veramente un divertimento. Fin dal primo momento con lui è nata una sintonia e un’amicizia che ci porta poi ad andare molto a braccio in trasmissione. Noi non prepariamo assolutamente niente prima. Lui l’unico consiglio che dà, in modo anche indiretto, è semplicemente quello di essere se stessi. Gerry è cosi dietro le quinte ed è cosi davanti alle telecamere. E davvero bello essere in sintonia con un collega, se posso permettermi di chiamarlo cosi. Fin dall’inizio è stato tutto molto naturale tra noi, Gerry ha creato in studio un ambiente familiare e c’è stata subito empatia.

La Ruota della Fortuna è un programma storico della televisione italiana, condotto prima da Mike Bongiorno, e che poi ha lanciato volti amatissimi dal pubblico italiano come Paola Barale, Antonella Elia, Miriana Trevisan. Com’è cambiato il tuo rapporto con il pubblico, con i fan con il tuo arrivo alla Ruota della Fortuna? Cosa ti dicono le persone che ti incontrano?

La frase più quotata è “Compra una vocale”! Delle volte, magari quando mi trovo al supermercato a fare la spesa, le signore che passano mi dicono scherzando “Posso comprare una vocale”, come se mi conoscessero. E’ molto bello, perché andando in onda durante l’orario di cena, quando le famiglie si riuniscono a tavola, è un po’ come entrare nelle loro case.

Tu comunque hai fatto anche altri programmi di Canale 5. Sei stata una concorrente del Grande Fratello, ricordo che con te nella casa di Cinecittà c’era Beatrice Luzzi, che durante la scorsa edizione è stata opinionista. Ecco, come ti è sembrata in questo ruolo?

Beh lei è una donna molto intelligente ed è stata molto tagliente nel commentare il reality.

A te piacerebbe il ruolo di opinionista al Grande Fratello?

Non ci ho mai pensato. Adesso sono impegnata a La Ruota della Fortuna.

Che ricordi hai di quell’edizione del Grande Fratello?

Ho dei bei ricordi, perché l'ho vissuta molto serenamente. Volevo vivermi una bella esperienza e ho incontrato belle persone che porto ancora nel cuore. Ogni tanto ci sentiamo. Certo non è un programma semplice, anche perché sei ripreso dalle telecamere 24 ore su 24, e quindi si corre il rischio di dire una parolina magari fuori posto ed essere poi giudicati ovviamente dalle persone che ci seguono in tv. Però, Io ti posso dire che sono stata sempre me stessa.

Che rapporto hai con i social? hai mai subito attacchi? Come ti sei difesa?

Ma si, nel mondo dei social purtroppo c’è anche questo ovviamente: i famosi leoni da tastiera. Ti posso dire che io fortunatamente non ricevo tante critiche, e poi mi capita di non darci tanto peso. Ti dico la verità, secondo me i social sono una grandissima invenzione anche dal punto di vista lavorativo, molti influencer li utilizzano, io però non pubblico tanto.

Parlando di vita privata, il compagno Luigi ha emozionato un po’ tutti quando fece quella bellissima dedica d’amore. Che effetto ti ha fatto riceverla e c’è stata una proposta?

No, non è arrivata ancora nessuna proposta (Ride). Ci tengo a mettere in chiaro questa cosa perché su questo tema leggo spesso articoli. Ma in realtà noi siamo molto contenti cosi. Ovviamente, però, mi ha fatto molto piacere quello che ha detto, soprattutto conoscendo lui e me, e il fatto che a entrambi non piace spiattellare il nostro amore davanti a così tante persone. Siamo molto riservati e gelosi dei nostri sentimenti. Però, devo ammettere che mi ha colpito molto quel gesto, dirlo in televisione mi ha fatto assolutamente piacere, è stato un gesto molto romantico.

Sui progetti futuri cosa ci puoi anticipare?

Posso anticipare che a breve, ma non abbiamo ancora una data, uscirà un film che s’intitola “Din Don” che ho girato con Maurizio Mattioli ed Enzo Falvi e poi per il resto vediamo. Questa estate, ovviamente, sono molto impegnata con La Ruota della Fortuna.

Quali sono i miti a cui ti ispiri sia per la televisione che per il cinema?

Beh non oserei neanche dirlo però l’ho già citata in un’altra intervista ed è sicuramente Raffaella Carrà. Una donna di spettacolo così completa non nascerà più secondo me. Lei era un personaggio dalle mille sfumature, dai mille talenti ed è impossibile avvicinarsi al suo mito. Per quello che riguarda il cinema ci sono molte bravissime attrici, ma la verità è che mi piace molto la televisione.

Se potessi mandare una lettera per dire qualcosa alla Samira di quando era bambina cosa gli diresti?

Beh di crederci sempre, che poi è quello che ho fatto. Di non farsi prendere dallo sconforto per i giudizi degli altri. Mi è capitato spesso di non essere incoraggiata dalle persone che magari mi circondavano, ma sono andata avanti. Ad esempio hai il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e trovi persone che ti dicono che è impossibile che tu possa riuscirci? Secondo me niente è impossibile. lo faccio un mestiere come tanti altri, però ho la fortuna di aver reso la mia passione un mestiere e poi, ovviamente, la strada è ancora molto lunga.