E’ da poco calato il sipario sulla quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 5 maggio 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 14a puntata di martedì 5 maggio

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 5 maggio 2026 prende il via con una bellissima Ilary Blasi che annuncia “sarà una sfavillante puntata”. La diretta entra subito nel vivo con Alessandra Mussolini che nei giorni scorsi ha vissuto una profonda crisi a causa di Antonella Elia; la ex politica è arrivata fino alle lacrime minacciando più volte di abbandonare il gioco. Alla fine la Mussolini ha superato il momento di crisi decidendo di proseguire la sua avventura nella casa di Cinecittà. Spazio poi allo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini. Tutto è iniziato da una semplice chiacchierata in giardino, ma la situazione è degenerata quando l’ex inviato de Le Iene ha alzato la voce contro la imitatrice.

Durante la puntata non sono mancati momenti emozionanti come quello vissuto da Raimondo Todaro protagonista di una toccante linea della vita. Il ballerino ha ripercorso la sua vita: dall’innata passione per la danza fino alla realizzazione di un sogno. Non solo, Todaro ha parlato anche dell’incontro e dell’amore per la ex moglie Francesca Tocca da cui si è separato qualche anno fa. Sul finale per il ballerino un bellissimo video messaggio da parte dei suoi allievi che lo hanno profondamente commosso. Infine Antonella Elia nella casa ha vissuto un momento di malinconia quando, sulle note di una canzone di Antonello Venditti, ha ripensato al suo ex Pietro.

Chi è stato eliminato ieri sera – 5 maggio – dal Grande Fratello Vip 2026? Alessandra Mussolini seconda finalista

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere il nome del secondo concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? A trionfare con il 43,43% delle preferenza è stata Alessandra Mussolini eletta seconda finalista del GF Vip!

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 5 maggio

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Marco Berry, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Francesca Manzini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 8 maggio su Canale 5!