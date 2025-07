Delitti ai Caraibi, il poliziesco ambientato nelle Antille francesi, torna in onda da martedì 22 luglio, in prima serata, su Retequattro. Protagonista della serie è la comandante della Polizia Nazionale Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland). La donna, originaria della Martinica, dopo anni a Parigi, è ormai in pianta stabile a Fort-de-France con i suoi due figli. Questa volta un nuovo delitto è pronto a creare scompiglio nella sua vita e la scoperta della verità non sarà così semplice. Scopriamo di più su questa terza stagione.

Delitti ai Caraibi 3: la trama della terza stagione

Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, Delitti ai Caraibi arriva con un nuovo adrenalinico capitolo. Questa terza stagione si apre con Gaëlle che, mentre sta per dire “sì” al suo matrimonio, è costretto a interrompere la cerimonia. Sulla spiaggia infatti viene trovato il cadavere di un giovane sub. La comandante quindi si precipita immediatamente per risolvere il caso, abbandonando il futuro marito.

Ben presto, si scopre che la vittima faceva parte di una gang che organizza feste sulla spiaggia e immersioni. Durante le indagini, si scopre della droga in mare aperto e tutto porta ad a un anziano ristoratore, costretto a fare da mulo per dei narcotrafficanti.

Intanto Mélissa prende in giro la collega per la mancanza di coraggio, anche se lei stessa sta affrontando dei drammi interiori e relazionali. Dopo una serie di storie fallite, è stata infatti corteggiata da un ventenne che, nonostante i ripetuti no, è arrivato a molestarla.

Quando poi pensava di aver trovato l’uomo ideale nel comandante della gendarmeria, scopre che è sposato e che sta per trasferirsi in una casa vicina alla sua insieme alla moglie. Infine, Franck, il suo ex e padre dei suoi figli, e in arrivo a Fort-de-France con l’idea di tornare insieme a Gaëlle.

Questa nuova stagione si prospetta quindi molto intrigante, tra colpi di scena e sorprese, in un’atmosfera tropicale che rende tutto ancora più elettrizzante.