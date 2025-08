Ascolti tv di martedì 5 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Simon Coleman” contro “Sissi – Atto finale“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 5 agosto 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Simon Coleman vs Sissi – Atto finale. Auditel del 5 agosto 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Simon Coleman“ contro “Sissi – Atto finale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Simon Coleman, la serie tv con protagonista il poliziotto francese diviso tra indagini e nipotini ha incollato alla tv 1.344.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Su Rai 2: Ma…diamoci del tour! In Europa, il one man show di Enrico Brignano ha intrattenuto 667.000 spettatori pari al 5.2% di audience.

Rai 3: Aida, la celeberrima opera di Giuseppe Verdi composta nel 1871 ha emozionato 304.000 spettatori con il 2.4% di auditel.

Rete 4: Delitti ai Caraibi, i nuovi episodi della serie francese hanno interessato 521.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%.

Canale 5: Sissi – Atto finale, la quarta stagione della serie tv dedicata all’Imperatrice d’Austria con Dominique Devenport e Jannik Schümann ha coinvolto 1.684.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Italia 1: Max Working – Lavori in corso, il nuovo show con Max Angioni nei panni di un apprendista ha divertito 876.000 spettatori con il 7.3% di share.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 715.000 spettatori con 5.2%.

Tv8: Now you see me – I maghi del crimine, il film del 2013 diretto da Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha appassionato 538.000 spettatori con il 4.2% di share.

Nove: Via dall’incubo, il film del 2002, diretto da Michael Apted con protagonista Jennifer Lopez ha tenuto col fiato sospeso 568.000 spettatori (pari al 4.1% di audience).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 agosto 2025

RAI 1

Cuori raccoglie 849.000 spettatori con il 9.2 % nel primo episodio, 713.000 spettatori con il 9.5 % nel secondo episodio e 775.000 spettatori con l’ 11.2 % nel terzo episodio;

raccoglie spettatori con il % nel primo episodio, spettatori con il % nel secondo episodio e spettatori con l’ % nel terzo episodio; Estate in diretta: 1.273.000 spettatori con un 17% di share.

CANALE 5