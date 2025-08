Dopo il successo dello scorso anno con la prima finale in esterna a Piazza del Plebiscito (Napoli), sta per tornare una nuova edizione di X Factor 2025. Scopriamo insieme chi sarà la conduttrice, chi siederà dietro il bancone dei giudici e quando andrà in onda in tv il talent.

X Factor 2025, new entry tra i giudici: quando in tv

La grande novità della nuova edizione di X Factor 2025 è rappresentata dall’ingresso tra i giurati di Francesco Gabbani. Il cantautore e polistrumentista, alla sua prima esperienza in questo ruolo, prenderà il posto di Manuel Agnelli che lo scorso anno ha trionfato con la giovanissima Mimì. Agnelli dopo sei edizioni, non consecutive, non sarà più dietro il bancone del talent.

Non farà rimpiangere la sua assenza Gabbani che con oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube cercherà di trasmettere il suo bagaglio musicale ai talenti che parteciperanno alle Audition e al Live Show. Accanto a lui sono stati confermati nel ruolo di giudici Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un terzetto molto affiatato e amatissimo dal pubblico, così come la conduttrice. Non poteva mancare infatti in questa nuova edizione di X Factor Giorgia che dopo l’esperienza sanremese torna alla guida del talent.

Ma quando andrà in onda XFactor 2025? Le nuove puntate saranno trasmesse sempre di giovedì, dall’11 settembre 2025 per gli abbonati su Sky e in streaming su NOW. Obiettivo dei giurati sarà quello di trovare il cosiddetto “X Factor Touch” nei nuovi aspiranti cantanti dato che X Factor ‘accende il talento’.

Finale ancora a Napoli?

Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la finale dovrebbe essere nuovamente a Napoli in Piazza del Plebiscito. Lo scorso anno, l’ultima puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, andò in onda su Sky Uno/+1 e su TV8 e fu la più vista delle ultime 4 stagioni con 1.765.000 spettatori medi. Un dato in crescita del +51% rispetto al 2023 che spingerebbe la produzione a confermare anche per quest’anno il capoluogo partenopeo.