Missioni D’Estate, il nuovo programma di Rai2, è pronto a intrattenere il pubblico con un mix di avventura, ironia e sfide estive. Il programma andrà in onda per quattro puntate in seconda serata: mercoledì 20 agosto, venerdì 22 agosto, venerdì 29 agosto e venerdì 5 settembre. Prodotto da 7Colli, Missioni D’Estate racconta un viaggio emozionante e fuori dall’ordinario, dove un gruppo di talenti sarà messo alla prova in diverse località italiane.

Missioni D’Estate: il viaggio e le sfide

Al centro del programma c’è un gruppo di talent che, sotto la guida di un misterioso personaggio di nome Charlie, si avventurerà in una serie di missioni da portare a termine. Charlie, ispirato al celebre personaggio di Charlie’s Angels, non sarà mai visibile direttamente, ma la sua voce accompagnerà gli inviati lungo tutto il percorso. In ogni puntata, i partecipanti dovranno affrontare sfide che spaziano dalla conoscenza del dialetto locale alla pesca, dalla danza alla lavorazione artigianale, passando per viaggi estenuanti e missioni esilaranti.

I protagonisti e le location

Gli inviati, tra cui molti volti noti della televisione italiana, si troveranno a fronteggiare una serie di missioni impossibili ma divertenti. Tra i partecipanti ci saranno Eleonora De Angelis, Michela Persico, Gegia, Barbara Francesca Ovieni, Veronica Ursida, Mila Suarez, Il Mago Gabriele Gentile, Massimo Alparone, Luca Virno e Lorenzo Marchetti.

Le missioni si svolgeranno in alcune delle più belle località d’Italia, tra cui Alassio e Varazze in Liguria, Fermo e San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara in Abruzzo, Cerignola in Puglia, Acciaroli nella costiera cilentana e Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana. Ogni località presenterà una sfida diversa e unica, mettendo alla prova le abilità e la creatività degli inviati.

Il misterioso Roberto Verde

A supporto degli inviati ci sarà Roberto Verde, l’uomo delle missioni notturne. Verde avrà il compito di assegnare le missioni, ma anche di cronometrare e valutare la loro realizzazione. Sarà lui a determinare se le prove superate dai partecipanti sono state svolte correttamente o meno, aggiungendo un elemento di suspense e competizione.

Un Programma all’insegna dell’avventura e del divertimento

Il programma, ideato da Paolo D’Amico e prodotto da 7Colli, si propone di unire divertimento e avventura in un format innovativo. Grazie alla scrittura di Andrea Iannuzzi e Marco Trombetti, la regia di Antonio Centomani e la fotografia curata da Stefano Chiesa, Missioni D’Estate promette di conquistare il pubblico con risate, sorprese e, soprattutto, una sana ironia.