Tutto pronto per l’atto finale di Sissi, la serie tv giunta alla quarta stagione. Con due puntate speciali, Mediaset celebra il mito di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, l’Imperatrice che ha fatto sognare il mondo intero. Scopriamo le anticipazioni, la trama e il cast della stagione finale.

Sissi serie tv – stagione 4, quando in tv le due puntate su Canale 5

Stasera e domani, martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025, appuntamento dalle ore 21.30 con Sissi – Atto finale, la quarta stagione della serie tv trasmessa in prima serata su Canale 5. Due puntate speciali con protagonisti Jannik Schümann e Dominique Devenport che tornano a rivestire i panni di una delle coppie asburgiche più famose della fine dell’800. Le due puntate finali della serie tv raccontano la storia di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, la celebre Imperatrice d’Austria, che ha fatto sognare milioni di persone nel corso degli anni. La trama della prima puntata di Sissi IV – Atto finale prende il via con Sissi che cade durante una gita a cavallo a Corfù. Una volta rientrata a Possenhofen, l’Imperatrice scopre della morte del padre per un infarto. Non solo, l’Imperatrice viene a conoscenza che il padre ha perso tutte le sue ricchezze dopo aver scommesso a cavallo con il fantino e allevatore Georg Basselet von La Rosée.

Nonostante la morte del padre e l’amara scoperta, Sissi decide di sfidare Georg pur di rientrare in possesso delle ricchezze del padre. Intanto la sorella Sophie Charlotte ha un’infatuazione per il cugino Ludwig II di Baviera, ma non ha il consenso della madre.

Sissi serie tv stagione 4, cast e dove è stata girata

La serie tv Sissi è stata girata tra Lettonia, Croazia, Slovenia e Lituania. In particolare Vilnius, la capitale della Lituania, è stata scelta per rappresentare la Vienna del XIX secolo. Ma passiamo al cast della quarta ed ultima stagione di Sissi:

Dominique Devenport (Sissi)

Jannik Schümann (Imperatore Franz Joseph I)

Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie)

Julia Stemberger (Duchessa Ludovika in Baviera, madre di Sissi)

Marcus Grüsser (Duca Max Joseph in Baviera, padre di Sissi)

David Korbmann (Conte Karl Ludwig von Grünne)

Tanja Schleiff (Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein)

Rick Okon nel ruolo del fratello di Sissi, Louis

Philine Schmölzer interpreta Sophie Charlotte

Gustav Schmidt nel ruolo di re Ludovico II

Klaus Steinbacher nel ruolo del fantino Georg Basselet di La Rosée

Antonia Moretti interpreta Henriette Mendel

Sissi serie tv stagione 4 in streaming: ecco dove

L’appuntamento con Sissi serie tv stagione 4 è per martedì 5 e mercoledì 6 in prima serata su Canale 5. Attenzione: la serie tv sarà disponibile dopo la messa in onda anche in streaming sulla piattaforma online di Mediaset Infinity.