Importanti novità ci attendono nei prossimi episodi La Promessa. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, saprete già che nelle prossime puntate Jana e Manuel scopriranno che a breve diventeranno genitori. Jana scoprirà di essere incinta, ma la notizia provocherà anche qualche malumore. Curiosi di scoprire di più? Continuate a leggere.

La Promessa, trame spagnole: Manuel felice per la gravidanza di Jana

Vi avevamo già anticipato che la notizia della gravidanza di Jana non avrebbe reso proprio tutti felici, promettendovi di fornirvi a breve ulteriori dettagli. Ebbene, il momento è arrivato. Manuel de Lujan sarà ovviamente al settimo cielo davanti all’idea di diventare papà, e accoglierà con grandissima gioia la notizia, tanto che non riuscirà ad arrabbiarsi con la moglie neppure quando lei gli rivelerà di sapere già di essere incinta prima del matrimonio, e di averglielo taciuto.

Ma mentre la coppia farà progetti futuri, qualcuno non sarà altrettanto felice di questa notizia.

Cruz e Alonso furiosi nelle prossime puntate La Promessa

La gioia del marchesino non sarà contagiosa, e i suoi genitori non saranno affatto entusiasti all’idea che l’ex domestica sia già in attesa di un figlio.

Cruz e Alonso si mostreranno furiosi quando verranno a sapere che a breve avranno un futuro erede, al contrario di Curro e Catalina che invece faranno alla coppia i loro migliori auguri.

Nel momento stesso in cui Manuel comunicherà ai marchesi la notizia, Cruz farà un rapido calcolo e dedurrà che Jana era già incinta prima del matrimonio. A quel punto la affronterà, accusandola di non essere stata in grado di mantenere la sua virtù, come invece avrebbe fatto qualsiasi donna dell’alta borghesia.

Con la stessa autorità che l’ha sempre contraddistinta, la marchesa convincerà anche Alonso a schierarsi contro la nuora.

News spagnole La Promessa: Manuel tenta di difendere Jana

Di fronte alle rimostranze di Manuel – che sottolineerà il fatto che neppure lui ha rispettato quella “clausola” dell’alta borghesia, Cruz e Alonso replicheranno adducendo alla giovane coppia la colpa di quello scandalo mediatico che staranno ancora affrontando, dopo che i giornali avranno diffuso la notizia del matrimonio tra il marchesino e la giovane domestica.

A dare manforte ai marchesi ci sarà anche Lorenzo, e l’atmosfera alla tenuta diventerà sempre più tesa. Riusciranno Manuel e Jana a ricreare un clima disteso, oppure decideranno di lasciare insieme La Promessa? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.