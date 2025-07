Importanti novità ci attendono nei prossimi episodi La Promessa. Le novità riguarderanno in particolare Jana e Manuel, che scopriranno che presto diventeranno genitori. La notizia della gravidanza di Jana però non sarà presa bene da tutti.

Luna di miele con sorpresa nelle prossime puntate La Promessa

Jana Exposito e Manuel de Lujan sentiranno il desiderio di prendere per un po’ le distanze dai marchesi, in particolare da Cruz Ezquerdo. Per questo motivo decideranno di concedersi una breve luna di miele nel nord della Spagna. Lungo il percorso però, la macchina si fermerà e li costringerà a una sosta forzata. Mentre si troveranno in mezzo al nulla, i due saranno soccorsi e ospitati da Antonio e Nica.

La coppia di anziani si mostrerà subito molto affezionata a Jana e a Manuel, tanto che organizzerà per loro una seconda cerimonia nuziale molto più romantica. Il sogno di potersi scambiare una promessa d’amore nel corso di una cerimonia semplice e senza fronzoli, si avvererà. I due testimoni saranno ovviamente Nica e Antonio, che regaleranno agli sposi le loro fedi, quelle con le quali si erano giurati amore eterno 50 anni. I due giovani saranno al settimo cielo per la gioia, ma le sorprese non finiranno qui.

La Promessa, trame spagnole: Jana è incinta

Dopo la cerimonia, Nica si tratterrà a parlare un po’ con Jana, e proprio in quell’occasione le chiederà se avrà già informato Manuel della sua gravidanza. Jana risponderà che non avrà ancora trovato il momento giusto, ma prometterà di dirlo al marito quanto prima.

I due torneranno alla tenuta, dove saranno accolti da Cruz che noterà subito lo scambio delle fedi. La marchesa rimprovererà aspramente il figlio e la nuora, quando scoprirà che avranno scambiato i loro anelli con quelli dell’anziana coppia, decisamente di valore più modesto. Jana tuttavia sembrerà riuscire a non lasciarsi scalfire dalle critiche della suocera.

Poco dopo, parlando con Curro, lo informerà che molto presto diventerà zio, invitandolo però a tenere per sé il segreto, visto che ancora non avrà detto nulla a Manuel. Tuttavia, non dovrà trattenersi ancora a lungo, visto che Jana si preparerà a informare il marito della bella notizia.

News spagnole La Promessa: Manuel scopre che diventerà padre

Come deciderà la Exposito di dare la notizia della gravidanza al marito, e quale sarà la sua reazione? Possiamo anticiparvi che Jana sorprenderà Manuel facendosi trovare nel suo ufficio con un modellino in legno di aereo tra le mani. La giovane gli dirà che dovrà aggiustarlo prima possibile, per permettere al loro bambino di giocarci.

Dopo un primo attimo di sbigottimento, Manuel capirà così che la moglie è incinta e sarà felicissimo all’idea di diventare padre. Correrà a informare la sorella Catalina, ma per il momento il marchesino preferirà tacere con i genitori, ancora sotto choc per lo scandalo mediatico del suo matrimonio con una semplice domestica.

Jana e Manuel potranno finalmente guardare fiduciosi al loro domani? Purtroppo non tutto andrà per il verso giusto, e la notizia della gravidanza di Jana scatenerà anche ualche malumore. Ma questa è un’altra storia e per scoprire i dettagli dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.