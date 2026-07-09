Grandi novità in arrivo per le fiction Mediaset nell’autunno 2026-2027. Tra conferme e attesissimi ritorni, i Palinsesti Mediaset 2026-2027 sono nel segno della continuità con diverse serie tv rinnovate, ma anche nuovi progetti ancora da ultimare. Scopriamo tutte le novità in arrivo.

Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027: le fiction e serie che vedremo in tv

A Cologno Monzese si è tenuta la “Serata con la Stampa” per la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2026-2027. Pier Silvio Berlusconi ha illustrato tutti i programmi, le serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. Ampio spazio è stato dedicato al settore de “la fiction” con tantissime novità, ma anche graditi ritorni attesissimi dal grande pubblico di Canale 5. Tra i titoli confermati ci sono “Viola come il mare 3” con Francesca Chillemi, ma anche serie turche come “L’erede” e “Racconto di una notte” che hanno registrato ottimi dati d’ascolto in prime time.

Non solo, dopo il grandissimo successo della prima stagione arrivano due serie tv che hanno conquistato il pubblico di Canale 5: si tratta di “A testa alta 2” con Sabrina Ferilli e “Una nuova vita 2” con Anna Valle. Tra le novità da segnalare c’è il tv movie “Il mio nome è Carlo“, la storia di Carlo Acutis con Samuele Carrino, “Madre Terra” con protagonista Cristiano Caccamo, “Un mondo bellissimo” e “Erica, un detective per caso” con protagonista Vanessa Incontrada. A sorpresa c’è anche Can Yaman protagonista della nuova serie “Il labirinto delle farfalle“, mentre nuovi progetti sono attualmente in corso per Gabriel Garko e Raoul Bova. Infine spazio anche a Marco Bocci protagonista di “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo“.

Palinsesto Mediaset Fiction Autunno 2026-2027: le serie che vedremo in tv

Ecco un recap con tutte le serie tv che vedremo dall’autunno 2026-2027 in prima serata su Canale 5: