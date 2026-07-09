Ascolti tv 8 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” vs “Temptation Island”. Auditel del 8 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Lino d’Italia – Storia di un itALIENO, il documentario per i 90 anni di carriera del grande Lino Banfi ha coinvolto 1.553.000 spettatori pari allo 10.7% di share.

Su Rai 2: Tutta la verità su Lilly, la miniserie ispirata alla storia vera di Madeleine McCann del 2007 ha tenuto col fiato sospeso 650.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha informato 795.000 spettatori pari allo 5.2% di share.

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e informazione condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 615.000 telespettatori pari ad uno share del 5.6%.

Canale 5: Temptation Island 2026, la terza puntata della nuova edizione del docu-reality dei sentimenti condotta da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%.

Italia 1: White Elephant, il film statunitense del 2022 diretto da Jesse V. Johnson con Bruce Willis ha coinvolto 772.000 spettatori con il 5.2% di audience.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha raccolto 708.000 spettatori con il 4.6%.

Tv8: Now You See Me – I maghi del crimine, il film thriller del 2013 diretto da Louis Leterrier con protagonisti Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha appassionato 298.000 spettatori con il 2.1% di share.

Nove: Tutte le vogliono, il film del 2015, diretto da Alessio Maria Federici, con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano ha divertito 321.000 spettatori (2.2%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.715.000 spettatori con il 23.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.894.000 spettatori con il 24.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 luglio 2026

RAI 1

Capri : 999.000 spettatori con il 10.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 868.000 spettatori con l’11.3% nella parte Start dalle 16:13 alle 17, 1.267.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione dalle 17 alle 17:36 e 1.543.000 spettatori con il 19.3% dalle 17:36 alle 18:39.

CANALE 5