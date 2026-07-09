Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 9 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi si apre con una carica di energia che vi spinge a prendere iniziative e a rimettere in moto situazioni rimaste ferme. Sul lavoro è il momento giusto per rilanciare un progetto o chiedere risposte che attendete da tempo. In amore è consigliabile mantenere la calma ed evitare di scaricare sul partner le tensioni accumulate durante la giornata. Per ritrovare il giusto equilibrio dedicate qualche ora all’attività fisica, senza eccedere con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle di oggi invitano a prestare maggiore attenzione alla gestione del denaro e agli impegni professionali. Eventuali questioni economiche o contrattuali richiedono sangue freddo e valutazioni ponderate. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile: le coppie possono fare progetti importanti, mentre i single hanno buone possibilità di conoscere persone interessanti se lasceranno spazio alla spontaneità. Un riposo regolare contribuirà a migliorare il benessere generale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

È una giornata favorevole per mettere in mostra talento, creatività e capacità comunicative. Le opportunità lavorative non mancano e una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa nei prossimi mesi. Anche l’amore sorride: chi è in coppia ritrova sintonia e complicità, mentre i single possono contare su un fascino particolarmente magnetico. Energia e buon umore saranno i vostri migliori alleati.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è il momento ideale per chiudere definitivamente i conti con il passato e guardare avanti con maggiore serenità. Sul lavoro desiderate maggiore riconoscimento per l’impegno dimostrato: i risultati arriveranno, ma servirà ancora un po’ di pazienza. In amore la sincerità farà la differenza, soprattutto se ci sono questioni rimaste irrisolte. Concedetevi qualche momento di relax per recuperare le energie mentali.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e sicurezza vi permettono di affrontare ogni sfida con il piede giusto. Sul lavoro potreste ottenere una soddisfazione importante o superare un ostacolo che rallentava i vostri obiettivi. L’amore vive una fase intensa e passionale, mentre chi è single potrebbe fare un incontro destinato a lasciare il segno. Anche la forma fisica è ottima e vi permette di affrontare la giornata con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Serve maggiore organizzazione per gestire tutti gli impegni senza disperdere energie preziose. Nel lavoro la vostra precisione sarà apprezzata, ma cercate di non essere troppo severi con chi vi circonda. In amore è necessario ritrovare complicità, dedicando più tempo alla persona amata. Una dieta equilibrata e uno stile di vita regolare contribuiranno a farvi sentire meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’atmosfera astrale favorisce il recupero della serenità e rende più semplici i rapporti con gli altri. Sul lavoro iniziano ad arrivare segnali incoraggianti dopo un periodo complesso e si aprono nuove prospettive. L’amore beneficia di questo clima positivo: chiarimenti e confronti portano maggiore armonia nella coppia. Il benessere psicofisico è in costante miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State vivendo una fase di cambiamento che vi spinge a riconsiderare alcune decisioni importanti. Sul lavoro potreste avvertire il desiderio di cambiare strada o cercare nuovi stimoli, ma è preferibile agire con prudenza. In amore evitate inutili provocazioni o atteggiamenti dettati dalla gelosia. Lo stress potrebbe riflettersi sul fisico, soprattutto a livello muscolare: concedetevi momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro cresce la voglia di sperimentare e di dare vita a nuovi progetti, purché siano sostenuti da basi solide. In amore il clima è favorevole e rafforza l’intesa con il partner, mentre i single possono vivere incontri stimolanti. L’energia non manca, ma è importante non esagerare con gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi invita alla concentrazione e a fare scelte ben precise. Sul lavoro la vostra capacità organizzativa vi aiuterà a risolvere questioni rimaste in sospeso e a raggiungere risultati concreti. In amore è il momento di mettere da parte la razionalità e lasciare spazio ai sentimenti. Fate attenzione alla postura e non trascurate piccoli fastidi fisici.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sentite il bisogno di liberarvi da situazioni che limitano la vostra autonomia. Sul lavoro cresce il desiderio di cambiare qualcosa, ma ogni decisione andrà presa con calma e lucidità. In amore sarà fondamentale ascoltare maggiormente il partner per evitare incomprensioni. Lo stress accumulato suggerisce di rallentare i ritmi e dedicare più tempo al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito si rivela prezioso e vi aiuta a prendere decisioni importanti sia nella vita privata sia sul lavoro. È un buon momento per avanzare proposte o affrontare un colloquio che potrebbe aprire nuove prospettive professionali. In amore dominano dolcezza e romanticismo: le coppie ritrovano armonia, mentre i single possono vivere emozioni autentiche. Anche il benessere generale è in crescita e vi accompagna con una piacevole sensazione di equilibrio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.