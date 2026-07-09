Si è tenuta a Cologno Monzese la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2026-2027 con tutte le novità in arrivo dal prossimo autunno. Tra conferme e novità, grande spazio sarà dedicato alla musica italiana con la messa in onda dei concerti di grandi star del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Palinsesti Mediaset 2026-2027, la musica torna protagonista su Canale 5

La grande musica italiana è protagonista indiscussa dei nuovi Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027. Durante la presentazione ufficiale alla stampa sono state rivelate le novità televisiva di una stagione che si preannuncia davvero imperdibile per tutto il pubblico delle reti Mediaset. Ampio spazio sarà dedicato alla musica con i concerti di 4 big della canzone italiana che con le loro canzoni hanno conquistato il cuore di milioni di persone. Al momento non sono ancora state comunicate le date di messa in onda, ma possiamo svelarvi i nomi dei 4 Big della musica italiana a cui sarà dedicata una prima serata su Canale 5.

Sono 4 i concerti in esclusiva assoluta trasmessi in prime time su Canale 5 nel prossimo autunno 2026-2027. Si tratta di Irama che ha cantato per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano con un concerto sold-out da 55 mila presenza. Un live speciale per celebrare 10 anni di carriera a cui hanno presenziato anche amici e colleghi del calibro di Annalisa, Giorgia, Arisa e Rkomi.

I concerti che vedremo in tv su Canale 5 nel prossimo autunno 2026

Tra i concerti annunciati ai Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027 c’è anche quello di Achille Lauro. Il 2026 è stato un anno magico per cantautore romano che, dopo aver conquistato le classifiche con l’album “Comuni Mortali”, è stato protagonista del suo primo tour negli stadi. Un trionfo dietro l’altro per Lauro che ha incantato 60 mila persone allo Stadio Olimpico di Roma per poi concludere la sua tournée allo Stadio San Siro di Milano registrando il tutto esaurito con 60.000 spettatori, un duetto speciale con Laura Pausini e la presentazione della sua prima collezione.

Non mancano poi le grandi voci femminili nella prima serata di Canale 5. Tra i concerti previsti nel prossimo autunno c’è anche quello di Giorgia che, reduce dal grandissimo successo de “La cura per me”, ha conquistato i palasport italiani con una serie di date da tutto esaurito. Infine in calendario anche Emma Marrone, la prima donna italiana ad esibirsi dal vivo negli Ippodromi sulla scia del “ritrovato” successo de “L’amore non mi basta”.

L’appuntamento con i concerti di Irama, Achille Lauro, Giorgia ed Emma è per il prossimo autunno su Canale 5.