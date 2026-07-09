Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Barbara d’Urso e delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un presunto veto che avrebbe ostacolato il ritorno della conduttrice in Rai o in altre realtà televisive.

L’occasione è stata la cena stampa organizzata a Cologno Monzese, nella serata di mercoledì 8 luglio, per la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026/2027. Tra i vari temi affrontati, l’amministratore delegato di MFE-Mediaset ha risposto anche alle domande sul futuro professionale dell’ex volto di Pomeriggio Cinque.

“Ragazzi, ma veto di che”: la risposta di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’urso

Berlusconi ha respinto con decisione l’ipotesi di un suo intervento per bloccare Barbara d’Urso in Rai o altrove. Una ricostruzione che, secondo l’editore, non avrebbe alcun fondamento.

“Ragazzi, ma veto di che? Io avrei convinto la Rai, Cairo, Prime, Netflix, Discovery? Ma se avessi questo potere, secondo voi non lo avrei usato per altro? Se avessi davvero il potere di mettere veti e di influire nelle decisioni della Rai, forse avrei preferito usarlo per i tavoli di RaiWay, più che per la signora d’Urso”.

Parole chiare, pronunciate con tono diretto, per smentire l’idea che Mediaset possa avere un ruolo nelle future scelte professionali della conduttrice.

Pier Silvio Berlusconi: “Non è affar nostro dove andrà a lavorare dove andrà a lavorare Barbara D’urso”

Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto un passaggio di rispetto nei confronti di Barbara d’Urso, pur ribadendo la distanza di Mediaset dalle decisioni future della conduttrice.

“Con tutto il rispetto, e le auguro un gran bene, non è affar nostro dove andrà a lavorare”.

Una frase che chiude, almeno dal punto di vista dell’azienda, la questione legata al presunto veto. Berlusconi ha quindi voluto separare nettamente il rapporto professionale passato tra Mediaset e Barbara d’Urso dalle scelte che la conduttrice potrà compiere nei prossimi mesi.

Barbara d’Urso, il futuro televisivo resta al centro dell’attenzione

Il nome di Barbara d’Urso continua a essere uno dei più discussi nel mercato televisivo italiano. Dopo l’addio a Mediaset, il pubblico si interroga da tempo su quale possa essere la prossima destinazione della conduttrice: Rai, La7, piattaforme streaming o nuovi progetti editoriali.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi arrivano proprio in questo contesto e provano a spegnere le voci su eventuali pressioni esterne. Secondo l’amministratore delegato di Mediaset, il mancato approdo della conduttrice in un’altra grande realtà televisiva non può essere attribuito a un intervento del Biscione.

Il riferimento a RaiWay

Particolarmente significativo anche il riferimento a RaiWay. Berlusconi ha usato il tema per sottolineare, con una battuta, quanto l’idea di un suo potere decisionale sulle strategie della Rai sia lontana dalla realtà.

Il ragionamento è semplice: se avesse davvero avuto la possibilità di incidere sulle scelte della televisione pubblica, avrebbe utilizzato quel peso su dossier industriali molto più rilevanti per il gruppo, non certo sul futuro lavorativo di Barbara d’Urso.