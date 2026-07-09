Torna l’appuntamento con il “TIM Battiti Live 2026“, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di stasera, giovedì 9 luglio 2026, su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026 date e dove vederlo in tv

Stasera, giovedì 9 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata del “TIM Battiti Live 2026“, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. Sul palcoscenico, allestito a Trani, una delle splendida località della Puglia, ritroviamo la regina dell’estate Ilary Blasi accompagnata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Anche quest’anno la kermesse musicale dell’estate 2026 è trasmessa in prima serata su Canale 5, ma ricordiamo che non è in diretta visto che il programma è stato registrato alcune settimane fa in alcune delle località più belle della Puglia. Non solo Trani, visto che durante le varie puntate del Battiti Live gli artisti ospiti si sono esibiti anche con performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia. Questa settimana è la volta di Manfredonia e Martina Franca dopo Alberobello e Polignano a Mare. Ma passiamo agli ospiti e cantanti protagonisti della seconda puntata.

Battiti Live 2026 Estate, ospiti e scaletta della seconda puntata del 9 luglio 2026

Nella seconda puntata dei “TIM Battiti Live 2026” sul palcoscenico spazi alle hit di successo dell’estate 2026. Al momento non è ancora stata comunicata la scaletta ufficiale con l’ordine uscita dei cantanti, ma possiamo confermare che durante la serata si esibiranno:

Emma,

J-Ax,

Irama,

Samurai Jay,

The Kolors e Merk & Kremont,

Serena Brancale, Delia e Levante,

Francesco Gabbani,

Gabry Ponte,

Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo,

Ermal Meta e TrigNO,

Raf,

Clara e Sangiovanni,

Cristiano Malgioglio,

Paola Iezzi,

Sarah Toscano,

Tim Kamrad,

Gaia,

Aiello,

Michele Bravi.

Anche quest’anno TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

L’appuntamento con il TIM Battiti Live 2026 è il giovedì in prima serata su Canale 5.