Il giorno precedente il matrimonio, Ender scopre che Yildiz ha veramente una relazione con Kerim. Halit sa già tutto, e sembra sottostare al ricatto di Sahika che gli ha promesso le foto compromettenti se accetterà di sposare lei anzichè Yilmaz. Argun e Celebi decidono di unire le loro forze per vendicarsi delle due donne. Il giorno del matrimonio davanti a Halit ci sono sia Yildiz che Sahika in abito da sposa, ma lui stupisce le due e tutti gli invitati affermando di non poter sposare nessuna di loro, e rivelando di aver già sposato Ender poche ore prima.

Il colpo di scena lascia sbalordita Yilmaz, ma per lei le sorprese quel giorno non sono finite: Halit la caccia dalla villa e la minaccia di portarle via il piccolo Halitcan. La donna trova alloggio in un hotel, ma scopre che le sue carte sono già state tutte bloccate.