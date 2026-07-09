Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: nozze con sorpresa per Halit e Yildiz

Da
Lucia Lusi
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Forbidden fruit

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 13 al 17 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo le nozze tra Halit Argun e tre aspiranti spose: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 13 al 17 luglio

La tensione tra Ender e Yildiz rimane alta, e Celebi ecoita un nuovo piano per colpire Yilmaz. La donna coinvole Caner, e gli chiede di mentire a Emir, facendogli credere di avere incaricato un fotografo per seguire Kerim e Yildiz e avere finalmente le prove tangibili della loro relazione.

Caner convince l’altro a minacciare il fotorafo per recuperare gli scatti, ed Emir non sospetta l’inganno. In realtà il fotografo è un amico del ragazzo, ed è proprio lui a passargli le foto che dovrà recapitare a Emir.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Kaya vuole rinraziare Yildiz per averlo scelto come tesimone di nozze, e per questo oranizza una cena a casa sua, alla quale invita i futuri sposi e sua sorella Sahika.

Nel frattempo Mert e Kerim sono ormai vicinissimi a concludere il loro progetto, ma i piani dei due subiscono una battuta d’arresto nel momento in cui Argun revoca la facoltà di firma a Kerim. L’imprenditore precisa che si tratta di una misura temporanea, ma questo contrattempo basta a fermare il flusso di denaro necessario ai due per portare a termine l’operazione.

Trame Forbidden fruit al 17 luglio: 3 spose per Halit

Dopo avere accompanato Yildiz all’ultima prova dell’abito da sposa, Asuman segue Zera e la vede incontrarsi con Mert. La donna capisce che è lui il misterioso investitore, ma sebbene sia riuscita a coglierli sul fatto accetta di tacere in cambio di una cospicua somma di denaro.

Intanto Ender convoca Caner, Yildiz ed Emir. Dopo essere riuscita a ingannare il ragazzo, Celebi tenta di convincere Yildiz che Sahika abbia dato ordine di pedinarla per trovare le prove della sua tresca con Kerim. Yildiz è furiosa e determinata ad affrontare a viso aperto la rivale. Ender però, la convince a seguire un piano più soft, e invitare Sahika alla tradizionale cerimonia dell’hennè.

Il giorno precedente il matrimonio, Ender scopre che Yildiz ha veramente una relazione con Kerim. Halit sa già tutto, e sembra sottostare al ricatto di Sahika che gli ha promesso le foto compromettenti se accetterà di sposare lei anzichè Yilmaz. Argun e Celebi decidono di unire le loro forze per vendicarsi delle due donne. Il giorno del matrimonio davanti a Halit ci sono sia Yildiz che Sahika in abito da sposa, ma lui stupisce le due e tutti gli invitati affermando di non poter sposare nessuna di loro, e rivelando di aver già sposato Ender poche ore prima.

Il colpo di scena lascia sbalordita Yilmaz, ma per lei le sorprese quel giorno non sono finite: Halit la caccia dalla villa e la minaccia di portarle via il piccolo Halitcan. La donna trova alloggio in un hotel, ma scopre che le sue carte sono già state tutte bloccate.

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