Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella settima settimana di programmazione? Complice una programmazione “rinforzata” con due episodi ogni giorno, le trame avranno una importante accelerazione. Scopriamo insieme le anticipazioni dal 13 al 17 luglio.

Far Away, trame episodi al 17 luglio: Alya rinuncia a partire

Alya va all’aeroporto con suo figlio Deniz. La donna è pronta a partire per New York ma – una volta giunta ai controlli – un evento inaspettato la blocca.

Cihan l’ha seguita di nascosto, e ha assistito alla scena senza mai avvicinarla. L’uomo viene però notato da Deniz, che corre ad abbracciarlo. A quel punto Alya rinuncia a partire e torna alla villa con lui.

Sadakat avverte un malore nelle prossime puntate Far Away

Un forte dolore al petto costringe Sadakat a farsi visitare. Unmu è preoccupato per le condizioni di salute della donna e chiede un consulto ad Alya. La dottoressa – dopo aver visto che Sadakat ha la pressione molto alta – insiste affinchè si rechi in ospedale e faccia una visita cardiologica.

Raggiunta la struttura, Sadakat trova Mine che le presenta il nuovo primario di cardiologia, il dottor Uur, che la seguirà. Mentre è in ospedale, la donna incontra un uomo che aveva conosciuto molti anni prima, quando era incinta di Boran. Questo incontro casuale apre la porta a una serie di eventi, che la portano a dover rivelare un segreto custodito a lungo: Boran è figlio di Ecmel!

Kaya affronta Ecmel: news Far Away

Kaya cerca di capire i motivi dell’improvviso allontanamento di Zerrin, ma lei continua a respingerlo senza dargli nessuna spiegazione. Quando tenta per l’ennesima volta di ottenere chiarimenti, tra i due c’è una doscussione alla quale assistono anche Sahin e Fidan. Proprio quest’ultimo informa Kaya che la famiglia della ragazza ha deciso di darla in sposa a Sedat.

Per impedire che ciò accada, Kaya si reca in ospedale e affronta Ecmel. Anche Sahin cerca di far cambiare idea a suo padre. Ecmel si dice pronto a rinunciare al matrimonio combinato, ma a due condizioni: Zerrin dovrà interrompere ogni rapporto con Kaya e Sahin dovrà aiutarlo a fuggire dall’ospedale.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mine invita Alya a casa sua. Con il pretesto di fare amicizia, la ragazza vuole scoprire cosa ci sia davvero tra lei e Cihan. Quando lui scopre le sue intenzioni la affronta, ma lei lo accusa di averle mentito a lungo.

Alya parte con alcuni colleghi diretta a Nergisli, un villaggio colpito da una grave epidemia di influenza. Quando Cihan lo scopre decide di raggiungerla. Mentre i due lavorano fianco a fianco, la donna si accorge che lui tossisce insistentemente e gli misura la febbre. Scopre così che anche Cihan ha contratto il virus.