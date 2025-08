Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con Il Caso di Stefano Nazzi, il programma di indagine giornalistica dedicato ad alcuni casi di cronaca nera italiana. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata finale di stasera, mercoledì 6 agosto 2025.

Il Caso di Stefano Nazzi stasera su Rai3: anticipazioni quarta puntata del 6 agosto 2025

Stasera, mercoledì 6 agosto 2025, dalle ore 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata de Il Caso di Stefano Nazzi, il nuovo programma true crime di Rai Cultura che ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. L’obiettivo del programma è quello di raccontare “i casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Anche questa sera il giornalista Stefano Nazzi torna a raccontare e ricostruire un caso emblematico di cronaca nera, non solo dal punto di vista processuale, ma analizzando anche il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

Al centro della puntata di stasera la vicenda che vede protagonista Donato Bilancia. Tra l’ottobre del 1997 e l’aprile del 1998, diciassette persone vengono uccise tra Liguria e Piemonte. A colpire è un uomo apparentemente anonimo, con una vita segnata da fallimenti, dipendenze e frustrazioni.

Il Caso di Stefano Nazzi su Rai3: ultima puntata su Donato Bilancia

Il Caso di Donato Bilancia è al centro dell’ultima puntata di stasera del programma true-crime di Stefano Nazzi. Donato Bilancia uccide per vendetta, per impulso, per controllo: le sue vittime sono sia donne che uomini, sia conoscenti che sconosciuti. Ancora oggi, Donato Bilancia resta una figura sfuggente: né serial killer da manuale, né un semplice pluriomicida. A discutere del caso ci sono: il criminalista ed esperto di balistica Luca Chianelli, il pubblico ministero Enrico Zucca, il giornalista e scrittore Giacomo Papi e la criminologa Flaminia Bolzan.

“Il Caso” è un programma scritto da Stefano Nazzi e Marco Pisoni, diretto da Alessandro Tresa e prodotto da Ballandi per Rai Cultura. Delegato Rai, Luisa Pistacchio.