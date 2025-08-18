Doppio appuntamento oggi – lunedì 18 agosto – con la soap turca La forza di una donna (Kadın). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming.

A seguito di un’accesa lite avvenuta davanti all’ospedale dove lavora Jale, Enver e Hatice si dichiarano entrambi disposti al divorzio. Jale cerca di far da paciera tra i due.

Enver e Hatice comunicano a Bahar che potrà sottoporsi al trapianto di midollo perché è stato trovato un donatore. Bahar, felice, chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare.