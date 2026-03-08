Ormai i tantissimi fans del serial turco La forza di una donna (Kadın) lo sanno bene: Şirin Sarikadi è una giovane donna tutt’altro che affidabile. Nel corso dei prossimi episodi, la figlia di Enver darà ancora una volta prova della sua follia, arrivando a commettere un gesto inaspettato. Ma cosa accadrà nelle puntate future della soap di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Enver punta una pistola contro Dursun

Emre sarà costretto a lasciare il Paese e recarsi in Germania per assistere sua madre, e al suo ritorno scoprirà che Dursun pretende da lui molti più soldi per lasciare in pace Ceyda e Arda, denaro che però lui non avrà. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Dursun deciderà così di passare dalle parole ai fatti, e si presenterà a casa di Enver e Sirin dove – riuniti intorno alla tavola – ci saranno oltre ai padroni di casa, anche Bahar, Doruk, Nisan, Arif, Ceyda, Arda e Satılmış.

Ad aprire la porta a Dursun e i suoi figli maggiori sarà Sirin, che annuncerà che l’uomo è venuto per portare via Arda. Ceyda sarà allarmata e – facendosi aiutare da Bahar – trasferirà i bambini tutti in una stanza. La situazione si farà incandescente, e nel corso di una rissa Enver tirerà fuori una pistola, puntandola contro Dursun e i suoi figli, che impauriti lasceranno la casa.

Enver getta la pistola in mare, trame future La forza di una donna

Il sarto ripenserà per tutta la notte a quanto accaduto, e al pericolo che potrebbero correre i nipoti Nisan e Doruk qualora trovassero accidentallmente l’arma. Capirà quindi che sarà arrivato il momento di disfarsi di quella pistola, che aveva trovato tra gli oggetti personali del defunto Sarp.

Il Sarikadi senior chiederà così ad Arif di gettarla in mare, e Bahar insisterà per prendere parte all’operazione. Enver avvolgerà l’arma tra le coperte, ma i due gli faranno notare che quell’involucro si presenterà piuttosto sospetto, e opteranno per portare con sé solo la pistola racchiusa in un piccolo pacchetto. Una volta riusciti a gettarla in mare tireranno un sospiro di sollievo, convinti che il loro gesto fatto in piena notta sia passato inosservato. Purtroppo però, scopriranno presto che tutto sarà stato inutile.

La mossa di Şirin nelle prossime puntate La forza di una donna

Şirin avrà avuto modo di ascoltare i piani del padre. La ragazza riuscirà a sostituire il pacchetto preparato da Enver senza destare sospetti.

Mentre Arif e Bahar crederanno di aver gettato la pistola in mare, questa sarà tra le mani di Şirin. Cosa avrà in mente la giovane Sarikadi? I fans della dizi turca sembrano ormai non meravigliarsi più dalle azioni della ragazza, ma quello che potrebbe escogitare nelle ultime puntate La forza di una donna potrebbe superare anche la più fervida immaginazione.

Al momento gli spoiler turchi non rivelano cosa avrà in mente, ma assicurano che le ultime battute di questa bellissima serie terranno i fans con il fiato sospeso.