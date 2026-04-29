Ascolti tv di martedì 28 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 28 aprile 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share.
Su Rai 2: Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani ha intrattenuto 1.502.000 spettatori pari all’10.2% di Audience.
Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha informato 627.000 spettatori con il 4.2% di auditel.
Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 398.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.1%.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la tredicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha divertito 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5%.
Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe” ha raccolto 977.000 spettatori con il 8.1%.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha interessato 1.533.000 spettatori e il 9.8% di share.
Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha fatto compagnia 292.000 spettatori con il 1.8% di share.
Nove: Chernobyl – Nuove verità, il documentario, a distanza di 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, con testimonianze inedite dei sopravvissuti ha attirato l’attenzione di 223.000 spettatori (pari al 1.3% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.840.000 spettatori con il 23.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.603.000 spettatori con il 22.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 aprile 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Amici di Maria: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:25 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.