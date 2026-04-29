Ascolti tv di martedì 28 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 28 aprile 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Su Rai 2: Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani ha intrattenuto 1.502.000 spettatori pari all’10.2% di Audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha informato 627.000 spettatori con il 4.2% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 398.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.1%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la tredicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha divertito 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe” ha raccolto 977.000 spettatori con il 8.1%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha interessato 1.533.000 spettatori e il 9.8% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha fatto compagnia 292.000 spettatori con il 1.8% di share.

Nove: Chernobyl – Nuove verità, il documentario, a distanza di 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, con testimonianze inedite dei sopravvissuti ha attirato l’attenzione di 223.000 spettatori (pari al 1.3% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.840.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.603.000 spettatori con il 22.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5