Tutto pronto per il ritorno di “Mare Fuori 6” in chiaro su Rai2. Dopo l’anteprima in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, i nuovi episodi della serie cult approdano sul piccolo schermo per la gioia di milioni di fan. Scopriamo il cast, le novità e le anticipazioni della sesta stagione!

Mare Fuori 6 in chiaro su Rai 2: la trama della sesta stagione

Ci siamo: da stasera, mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento in chiaro su Rai2 con la messa in onda della sesta stagione di “Mare Fuori 6“. Dopo l’anteprima streaming sulla piattaforma di RaiPlay, gli episodi della stagione cult di Rai Fiction, co-prodotta con Picomedia e prodotta da Roberto Sessa, arriva in chiaro su Rai2. Dove eravamo rimasti? La stagione riparte dalla morte di Tommaso con Rosa Ricci chiamata, ancora una volta, a decidere che strada prendere. L’attentato di Tommaso è un momento cruciale nella vita della protagonista che deve, per forza di cose, fare i conti con la sua famiglia. Chi ha provato ad ucciderla non si fermerà.

Intanto Simone è il nuovo capo del clan di Salvo e vuole a tutti i costi diventare il nuovo re di Napoli, ma ad ostacolarlo c’è l’amore e la curiosità verso due ragazze. La direttrice Sofia è sempre più provata dalla scelta della figlia di scappare con i milanesi; una scelta che mette a dura prova anche il suo rapporto con Beppe. Novità anche per O’ Comandante Massimo sempre più in crisi per i sentimenti che nutre verso la madre di Rosa. Seguirà il suo cuore oppure no?

Mare Fuori 6, cast e personaggi

Nel cast di “Mare Fuori 6 stagione” ritroviamo Rosa Ricci, il personaggio cruciale interpretato da Maria Esposito che ha già confermato la sua presenza anche nelle prossime stagioni. Confermati nel cast anche:

Manuele Velo nei panni di Tommaso;

nei panni di Tommaso; Giovanna Sannino che presta il volto a Carmela;

che presta il volto a Carmela; Francesco Panarella alias Cucciolo;

alias Cucciolo; Francesco Luciani interpreta Samuele;

interpreta Samuele; Francesco Di Tullio nei panni di Federico;

nei panni di Federico; Rebecca Mogavero è Marta;

è Marta; Elisa Tonelli nei panni di Sonia;

nei panni di Sonia; Giuseppe Pirozzi presta il volto a Micciarella;

presta il volto a Micciarella; Artem nel ruolo di Pino ‘o pazzo.

Da segnalare anche la presenza di Lucrezia Guidone, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera. Non mancano però delle novità nel cast di Mare Fuori 6: a cominciare dall’ingresso di Virginia Bocelli, la figlia di Andrea Bocelli, nei panni di Stella. New entry anche Cartisia Somma, figlia degli attori Sebastiano Somma e Morgana Forcella, che presta il volto al personaggio di Sharon, Carlotta Pinto interpreta Marika e Greta De Rosa nei panni di Annarella. Infine arriva anche il personaggio di Mei Ling interpretato da Joyce Huang e Romano Reggiani nei panni di Stefano Stazi, il nuovo giovane direttore dell’Ipm.

L’appuntamento con Mare Fuori 6 è in chiaro in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay.