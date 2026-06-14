I fans del serial turco lo sanno ormai fin troppo bene: ogni vicenda in Forbidden fruit innesca varie conseguenze. E questo è ciò che accadrà anche nel corso delle prossime puntate, quando il matrimonio con tre spose di Halit Argun darà il via a una serie di eventi che promettono di tenerci con il fiato sospeso a lungo e porteranno all’arresto di Kerim Incesu.

Forbidden fruit, trame turche: Halit e il “matrimonio con tre spose”

Nelle nostre precedenti anticipazioni vi abbiamo già svelato che Argun darà vita a un inganno in grande stile alle spese di Yildiz. L’uomo farà credere a Yilmaz di volerla sposare di nuovo, nonostante sia a conoscenza del fatto che lei avrà accettato solo per interesse essendo invece innamorata di Kerim Incesu. L’imprenditore cercherà in questo modo di portare via alla ex il piccolo Halitcan e toglierle i poteri genitoriali.

Parallelamente Halit porterà avanti un altro inganno in grande stile: farà credere a Şahika di essere pronto a sposare lei (e non Yildiz) in cambio di alcune foto compromettenti che ritrarranno la Yilmaz in compagnia del nuovo CEO della Holding. Si metterà così d’accordo con la Ekinci affinché si presenti il giorno fissato per le nozze in abito da sposa. Davanti all’altare quindi, Argun avrà di fronte due promesse spose, ma il colpo di scena finale arriverà nel momento in cui rivelerà di non poter sposare nessuna delle due, poiché avrà da pochi giorni risposato Ender!

Halit licenzia Kerim nelle prossime puntate Forbidden fruit

Le sorprese non finiranno qui: proprio davanti a tutti gli invitati al matrimonio, Halit comunicherà a Kerim che è licenziato. La sua decisione verrà presa sulla base dei vari indizi, che porteranno l’imprenditore a pensare che il CEO della Holding Argun abbia in realtà una tresca con Yildiz.

Halit non vorrà così punire solo la Yilmaz per la sua infedeltà, ma anche il dipendente della sua azienda.

Incesu non prenderà affatto bene la mossa dell’imprenditore, e cercherà l’appoggio di Şahika per mantenere il suo posto in azienda. Ekinci però non avrà più molto potere all’interno della holding, anche perché le nozze tra Halit ed Ender avranno ridato a quest’ultima un grande potere decisionale.

Kerim fa una scelta sbagliata: trame Forbidden fruit

A quel punto Kerim cercherà l’appoggio dell’ex socio Mert. In memoria dei vecchi accordi di truffare l’azienda di Halit – che i due avranno portato avanti – Incesu penserà di trovare in lui un alleato. In realtà però l’uomo – che vorrà conquistare la competa fiducia di Argun – tramerà nell’ombra contro l’ex alleato e arriverà anche a tradirlo.

Gli farà intendere di avere intenzione di lasciare quanto prima Istanbul, e gli proporrà di aiutarlo a svuotare la cassaforte di Halit. Visto che i due non avranno alcun potere sui conti dell’azienda, il denaro e i preziosi presenti nella cassaforte saranno la sola possibilità di garantirsi una vita agiata. Mert passerà a Kerim la combinazione e lo convincerà a introdursi di notte nella villa.

Nel frattempo però, avviserà Argun, che predisporrà tutto facendo in modo che gli agenti di polizia sorprendano Kerim e lo arrestino per furto. Dal carcere l’ex CEO cercherà di mettere in guardia Yildiz sul doppiogioco di Mert, ma non riuscirà a parlare con lei perché un agente gli porterà via il telefono. Mert intanto si avvicinerà sempre più a Zehra, seguendo le direttive della sua amante segreta Şahika.

Cos’altro accadrà? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma siamo certi che questa nuova storyiline ci riserverà moltissime sorprese.