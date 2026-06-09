Le anticipazioni del serial drammatico turco Forbidden fruit rivelano dettagli sorprendenti: mentre saranno in corso i preparativi per il matrimonio tra Halit e Yildiz, Şahika riuscirà a impossessarsi di qualcosa che le permetterà di ricattare il futuro sposo e mirare a diventare lei la nuova signora Argun. Scopriamo insieme le ultime news.

Trame turche Forbidden fruit: Yildiz si prepara alle nozze

Nelle nostre precedenti anticipazioni vi abbiamo svelato il piano di Halit. Dopo che Yildiz avrà accettato di diventare di nuovo sua moglie infatti, l’imprenditore avrà modo di ascoltare una conversazione tra lei ed Ender, e scoprirà così che ha accettato di sposarlo solo per interesse.

Halit si convincerà che la futura moglie abbia una tresca con il CEO della Holding Kerim İncesu. A quel punto deciderà di agire nell’ombra e procurarsi delle prove per poter togliere alla donna il piccolo Halitcan.

Nel frattempo niente sembrerà turbare Yildiz, che ignara di quanto Halit starà tramando alle sue spalle continuerà a prepararsi in vista del giorno speciale. La Yilmaz vorrà avere al suo fianco un caro amico, e per questo chiederà a Kaya di farle da testimone di nozze. L’avvocato accetterà senza pensarci troppo.

I piani di Halit nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ma cosa starà accadendo alle spalle di Yilmaz? In realtà – mentre lei si starà preparando alle nozze con Halit – Argun incaricherà un fotografo di seguire la futura moglie, e immortalare i suoi incontri con il CEO. Mentre il fotografo sembrerà non riuscire a sorprendere la coppia, Şahika non fallirà.

Una volta in possesso delle foto compromettenti, la donna si recherà a casa di Halit e gli dirà chiaramente che glieli consegnerà a una condizione: che lui accetti di sposarla.

Sarà quindi Şahika la nuova signora Argun? Halit non potrà fare altro che accettare la sua proposta, e la donna si preparerà a trionfare proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto svolgersi le nozze con Yildiz.

Şahika inganna Kaya, ma Halit inganna tutti: trame future Forbidden fruit

Questa storyline darà il via a una serie di inganni. La prima a fare i conti con le conseguenze delle sue trame sarà Şahika. La dark lady – dopo aver appreso che Kaya sarà il testimone di nozze di Yildiz – suggerirà al fratello di invitare a cena la coppia per festeggiare. Nel corso della serata però, Şahika apparirà tesa e farà fatica a nascondere il fatto che sarà lei (e non la Yilmaz) a pronunciare il “sì” all’altare.

Quando Halit e Yildiz lasceranno l’abitazione, Kaya chiederà alla sorella spiegazioni sul suo strano comportamento. Lei gli mentirà, dicendo che Argun – nonostante le nozze imminenti – continua a corteggiarla. Lui le raccomanderà di non intromettersi nella coppia. Şahika a quel punto farà fatica a trattenere un sorriso beffardo, pensando che sarà lei e non Yildiz a raggiungere Argun all’altare.

Nel frattempo però, accade qualcosa di sorprendente: Halit – parlando con un amico – rivelerà infatti il suo piano. Argun non sposerà né Yildiz, né tantomeno Şahika. Chi raggiungerà Halit all’altare? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma possiamo anticiparvi che questa nuova trama saprà tenerci con il fiato sospeso a lungo.