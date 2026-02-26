Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 6 marzo

Ceyla apprende da Jale che il test di paternità di Arda ha dato esito negativo: nè Emre nè lei risultano essere i genitori biologici. A questo punto appare fin troppo chiaro che in ospedale c’è stato uno scambio di culle.

Nonostante lo choc iniziale tuttavia, la donna è sempre determinata a crescere il bambino come se fosse suo figlio, ignorando i tentativi di Bahar di farle capire che il bambino che ha messo al mondo potrebbe aver bisogno di lei.

I dubbi di Bahar nelle prossime puntate La forza di una donna

Nel frattempo nel quartiere riappare Bersan. La donna mostra una nuova agiatezza che solleva molti interrogativi. Il mistero è presto svelato: parlando con Ceyda le confessa di aver trovato un lavoro come cuoca presso un uomo facoltoso, che la paga profumatamente. Bersan propone poi a Ceyda di collaborare con lei e suggerisce che quella collaborazione potrebbe includere anche Bahar.

La protagonista si reca così al colloquio di lavoro, ma avverte immediatamente che si tratta di qualcosa di poco chiaro. Il datore di lavoro le appare poco rassicurante, ma Ceyda la convince ad accettare almeno per riuscire a mettere da parte qualche soldo.

Sirin mette i bambini contro Arif: news La forza di una donna

Intanto Sirin continua a mostrare il suo lato peggiore, e rivela a Nisan che Arif è il responsabile dell’incidente nel quale hanno perso la vita nonna Hatice e il suo papà. La bambina inizia così a nutrire un forte risentimento per l’uomo, e la nuova situazione costringe Bahar ad affrontare sua sorella.

Sirin – apparentemente pentita – chiede scusa ad Arif e lo ringrazia per aver concesso il suo negozio a Enver. In realtà la giovane contin ua a manipolare Nisan, insinuando che sia lui il vero responsabile di quanto accaduto.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dpo aver scoperto la verità sul piccolo Arda, Ceyda decide di parlarne anche con Enver e Arif, cos da evitare che i due le facciano ulteriori domande. Confessa ad Arif il dettaglio dello scambio di neonati, e gli chiede di convincere sua sorella Kismet a darle una mano per poter rintracciare il figlio biologico. Ceyda fa promettere ad Arif che manterrà il massimo riserbo sulla questione.

La faccenda però si complica, perché Kismet ha appena iniziato una relazione proprio con Emre.