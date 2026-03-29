Fino a che punto può spingersi Şirin Sarikadi? I fans del serial turco La forza di una donna (Kadın) si sono posti questa domanda un milione di volte, e torneranno a chiederselo di nuovo nelle prossime puntate. Sembra proprio che la follia della giovane non conosca confini, e stavolta a farne le spese potrebbe essere il piccolo Doruk. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche La forza di una donna: Şirin propone un gioco a Doruk

Dopo aver visto fallire il suo piano per colpire i nipoti, e cioè quello di abbandonare il gattino di Doruk e Nisan in un parco ((gesto che le è costato pure il lavoro) Şirin sarà pronta a escogitare un altro stratagemma per colpire Bahar, e ancora una volta intenderà portare a termine il suo piano attraverso i suoi figli, o per meglio dire attraverso il piccolo Doruk.

Mentre la protagonista starà dormendo, Şirin si presenterà a casa sua e vedrà Doruk intento ad osservare alla finestra un vecchio materasso abbandonato in strada. Questo fatto non sfuggirà alla sua mente malata, che escogiterà in fretta un piano per tentare di uccidere il bambino.

“Riusciresti a gettarti dalla finestra e cadere su quel materasso?” Con queste parole Şirin proporrà al piccolo quello che lei vedrà come un gioco mortale.

Doruk in pericolo nelle prossime puntate La forza di una donna

Dopo aver sfidato il bambino, Şirin scenderà in strada e da qui lo rassicurerà, dicendogli che – qualora lui mancasse il bersagio – lei sarà pronta ad afferrarlo.

Il profumo di questa nuova sfida conquisterà Doruk, che si preparerà a compiere il volo dalla finestra del primo piano, sicuro che sua zia sarà lì, pronta a prenderlo nel caso qualcosa andasse storto.

Fortunatamente però, Bahar si sveglierà proprio in quel momento e – accortasi dell’imminente pericolo – trascinerà il figlio lontano dalla finestra. Subito dopo, guardando di sotto, la donna si accorgerà che in strada a incitare il piccolo ci sarà Şirin.

Quale sarà la reazione di Bahar a quel punto? La protagonista sarà furiosa con la sorellastra per il grosso pericolo al quale avrà esposto suo figlio, ma anche consapevole che la follia di Şirin sembrerà essere ormai giunta a un punto di non ritorno e che a farne le spese potrebbero essere i piccoli Doruk e Nisan.