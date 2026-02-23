La morte di Sarp sarà al centro delle trame nelle prossime puntate del serial turco La forza di una donna (Kadın). Nel corso degli episodi la verità sul suo decesso inizierà a farsi strada, e Arif scoprirà che è stata Sirin a uccidere il cognato.

Anticipazioni turche La forza di una donna: il trasferimento di Enver e Sirin

La storyline prenderà il via nel momento in cui Enver darà accidentalmente fuoco alla sua casa. L’uomo si immaginerà immerso in una cena a lume di candela con la moglie defunta, e causerà il disastro. A quel punto lui e Sirin dovranno trasferirsi, e la scelta ricadrà sull’appartamento nel quale aveva vissuto Sarp.

La casa che si trova subito sopra a quella di Bahar sembrerà loro la scelta ideale, tanto più che Sarp – poco prima di morire – aveva anticipato sei mesi di affitto.

La vicinanza con Bahar e i bambini sarà per Enver un toccasana, che lo aiuterà a riprendersi dopo la morte di Hatice. Per Sirin invece si tratterà di un banco di prova, che ben presto servirà a tirare di nuovo fuori la sua vera indole. Se inizialmente la giovane fingerà di voler bene alla sorella, con il passare del tempo sarà evidente che non avrà mai abbandonato il suo desiderio di ferirla in ogni modo. Perfino Enver farà fatica a tollerare il comportamento della figlia minore, e – nonostante la promessa fatta a Hatice di prendersi cura di lei – spesso apparirà esasperato.

Arif scopre la verità sulla morte di Sarp: news La forza di una donna

La morte di Sarp e quella di Hatice riuniranno ancor più la famiglia, e Bahar – seppur fortemente provata dal duplice evento luttuoso – cercherà in ogni modo di aiutare Enver a superare il dolore.

La svolta arriverà in occasione della cena di fine anno. La protagonista sarà intenta ad apparecchiare la tavola, dopo avere invitato a casa sua sia il padre, che Arif e Ceyda. Enver deicderà di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a casa di Bahar – lasciando sola Sirin – perché stanco delle continue provocazioni della figlia minore. Tuttavia all’ultimo minuto la protagonista si sentirà in colpa per la sorella, e pregherà qualcuno dei suoi invitati di salire da lei e chiederle di unirsi a loro.

Ceyda rifiuterà decisa, e sarà Arif ad andare da lei. Quando arriverà si accorgerà che la porta sarà socchiusa, e attraverso lo spiraglio vedrà nell’appartamento un ladro. Ma l’uomo assisterà anche a qualcos’altro!

Vedrà Sirin che – con una pistola in mano – tenterà di allontanare il malvivente. A un certo punto la ragazza cercherà di intimorirla dicendogli di essere pronta a sparare.

“Ho già ucciso mio cognato, non ho paura a rifarlo con te!” gli dirà poco prima di fare fuoco. Il ladro fuggirà via e Arif entrando gli chiederà spiegazione delle parole appena pronunciate. “Hai ucciso tu Sarp?” gli chiederà, e lei risponderà vantandosi di aver compiuto un delitto perfetto. Proseguirà poi affermando che non esistono prove contro di lei.

Sirin però sarà all’oscuro del fatto che Arif avrà registrato quella loro conversazione con il suo cellulare!