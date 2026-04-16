Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 20 al 24 aprile.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 24 aprile

Sophia organizza una mostra di gioielli realizzati da Larissa, e coinvolge Henry, sperando di farli avvicinare. Dopo essere stato quasi investito da Greta per via della sua distrazione, Miro capisce – grazie a Lale – che è arrivato il momento di lasciar perdere per sempre Lilly.

Vincent prende il posto di Markus in un’escursione a cavallo con Katja, e tra i due nasce una maggiore complicità. Poco dopo si ritrovano insieme in ascensore e la passione scoppia all’improvviso.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame settimanali

Con grande sollievo di tutti, Yannik decide di restare a Bichleim e prendersi cura dello studio medico di Michael. Inoltre, trova sistemazione presso i Sonnbichler.

Gli sguardi d’intesa che si scambiano Henry e Maxi non sfuggono a Larissa, che non tarda ad accorgersi che tra i due ci sia un forte legame.

Sconvolta dal bacio con Vincent, Katja si apre con Yvonne e decide di allontanarsi dal veterinario. Nel frattempo, lui realizza di essersi innamorato. Tra Werner, Sophia, Alexandra e Christoph ha inizio un gioco di controspionaggio. Chi riuscirà a spuntarla?

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Dopo una lite con Maxi, Henry si svaga trascorrendo la serata con Larissa, che alla fine lo invita a passare la notte con lei.

Markus si accorge del turbamento di Vincent e si rivolge a Katja nella speranza di ottenere qualche risposta. Pur tentato, Henry decide di non passare la notte con Larissa. Poco dopo scopre che lei deve sposarsi per ottenere l’eredità e capisce il piano di Sophia.

Katja non se la sente di confessare a Markus la verità, e decide piuttosto di concentrarsi sulla loro relazione. Yvonne e Larissa decidono di organizzare una sfilata abbinando gli abiti ai gioielli creati da Mahnke.

Fanny e Yannik diventano amici, ma poi lei scopre che lui tradiva la moglie e viene travolta dai ricordi della sua infanzia. Alexandra e Christoph stanno cercando un alloggio e scoprono che Erik è alla ricerca di inquilini per l’appartamento di Michael. Klee però, non ha alcuna intenzione di facilitare loro le cose.