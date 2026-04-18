Un weekend nel segno di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 18 aprile 2026

Oggi, sabato 18 aprile 2026 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Tra gli ospiti Matteo Branciamore e Marta Filippi, gli attori protagonisti de “I Cesaroni 7 – Il Ritorno”. I due sono anche compagni nella vita e raccontano il loro amore tra lavoro e vita privata. Si prosegue poi con Laura Pirovano, la campionessa di sci, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera.

Spazio poi ad una intervista speciale per Laura Freddi in studio con la figlia Ginevra, mentre dal mondo di Amici di Maria De Filippi arriva Cate Lumina, l’ultima eliminata. E ancora: l’intervista – ritratto a Natasha Stefanenko e infine il grido di aiuto e i forti timori di Chiara Balistreri.

Verissimo, domenica 19 aprile 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 19 aprile, dalle ore 16.30 con la seconda puntata del weekend. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere una grandissima attrice: Giuliana De Sio protagonista di una intervista a cuore aperto. Si prosegue poi con Nino D’Angelo pronto a raccontare la sua lunga e straordinaria carriera. Tra gli ospiti anche Sabrina Salerno che sarà in studio con la sorella ritrovata Manuela.

Spazio poi all’intervista a Paola Iezzi tornata sulle scene musicali con il nuovo singolo “Stessa direzione”. Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 su Canale 5.