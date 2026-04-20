Ascolti tv di domenica 19 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 19 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha appassionato 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share.
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha tenuto col fiato sospeso 513.000 spettatori (2.7% di share).
Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.772.000 spettatori pari al 9.8% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 720.000 spettatori con il 5.8% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le serie tv turca ha coinvolto 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione dello show comico condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: House of Trump – Attacco al potere, il documentario incentrato sull’attacco di Trump a Papa Leone XIV ha interessato 535.000 spettatori con il 3%.
Tv8: Foodish, il programma – viaggio lungo l’Italia per assaggiare proposte differenti della stessa ricetta e scegliere la versione migliore ha interessato 248.000 spettatori con il 1.5% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.500.000 spettatori con l’8.4% e 726.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.888.000 spettatori con il 25% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.427.000 spettatori con il 22.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 aprile 2026
RAI 1
- Domenica In: 1.937.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte dalle 14:48 alle 15:11, 1.651.000 spettatori con il 17% nella seconda parte dalle 15:15 alle 16:36 e 1.498.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi a ruota libera: 1.494.000 spettatori (15.2%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 1.961.000 con il 16.9% di share;
- Forbidden Fruit: 1.989.000 spettatori pari al 18.7%;
- La forza di una donna: 1.952.000 spettatori (20.1%) di share;
- Verissimo: 1.663.000 spettatori pari al 18.7% nella prima parte dalle 16:28 alle 17:03 e 1.755.000 spettatori pari al 18.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.