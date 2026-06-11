Oltre 1.500 collaboratori Mediaset riuniti nel Campus di Cologno Monzese per una serata speciale a tre anni dalla scomparsa del fondatore

Una serata di festa, musica, memoria e condivisione. Oltre 1.500 collaboratori Mediaset si sono riuniti oggi, 11 giugno 2026, nel Campus di Cologno Monzese per “Mediaset siamo Noi”, l’evento voluto da Pier Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore dell’Azienda.

Non una semplice commemorazione, ma un momento pensato per celebrare lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e il contributo delle persone che ogni giorno lavorano alla crescita del Gruppo. Per l’occasione, il Campus Mediaset si è trasformato in un grande spazio dedicato all’incontro e alla convivialità, grazie anche a una tensostruttura di oltre mille metri quadrati realizzata appositamente per ospitare l’evento.

Gerry Scotti apre la serata “Mediaset siamo Noi”

Ad aprire la serata è stato Gerry Scotti, volto storico delle reti Mediaset, che ha introdotto l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Un momento particolarmente sentito, durante il quale l’amministratore delegato ha voluto rivolgersi direttamente ai collaboratori presenti, sottolineando il valore delle persone e il legame profondo con la storia dell’Azienda.

Nel corso dell’evento è stato proiettato in anteprima, per i collaboratori Mediaset, il documentario dedicato a Silvio Berlusconi firmato da Toni Capuozzo, dal titolo “Caro Presidente, ti racconto”. Il documentario sarà trasmesso domani, 12 giugno 2026, in simulcast in prima serata sulle reti Mediaset.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi: “Noi siamo Mediaset”

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha parlato con emozione del padre e del ruolo che Silvio Berlusconi continua ad avere nell’identità dell’Azienda.

“Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente”, ha detto Pier Silvio Berlusconi, ringraziando tutti i presenti. Poi ha chiarito il senso della serata: “Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione”.

L’obiettivo, ha spiegato, era fare un passo in più: trasformare il ricordo in energia condivisa. “Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa, la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi”.

Un passaggio centrale del discorso è stato dedicato al valore umano dell’Azienda. Pier Silvio Berlusconi ha ricordato che i risultati e i numeri sono importanti, ma non bastano da soli: “Ci sono tre ingredienti senza i quali non si costruisce nulla: la dedizione, la passione e, il più importante di tutti, le persone”.

Da qui il messaggio più forte della serata: “Noi siamo Mediaset, una realtà bellissima, un’azienda di cui essere orgogliosi grazie al lavoro e al contributo di tutti voi e di tutti noi”.

Parole intense anche nel ricordo del padre: “Siamo partiti da qualcosa e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando di sicuro e sorride quindi: noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà”.

Pier Silvio Berlusconi e il momento con Gerry Scotti: “Sto benissimo”

Durante la serata, Gerry Scotti ha chiesto a Pier Silvio Berlusconi: “Come stai?”. La risposta è stata personale e molto sentita: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente, poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima”.

Poi l’abbraccio simbolico a tutta l’Azienda: “Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi”.

Il concerto dei Pooh al Campus Mediaset

La parte musicale della serata è stata affidata ai Pooh, protagonisti di un concerto che ha ripercorso alcuni dei loro più grandi successi. Tra i brani eseguiti: “Dammi solo un minuto”, “Tanta voglia di lei”, “Uomini soli”, “Pensiero” e “Chi fermerà la musica”.

Una scelta simbolica, capace di unire generazioni diverse e accompagnare con la musica un evento pensato per celebrare la storia, il presente e il futuro di Mediaset.

La Via del Gusto e il catering firmato Da Vittorio

Dopo il momento istituzionale e musicale, la festa è proseguita lungo la Via del Gusto, un percorso dedicato ai sapori e alle tradizioni dei principali Paesi in cui opera MFE-MediaForEurope.

Dalla paella e dalla sangria della Spagna al risotto alla milanese e alla cotoletta per l’Italia; dai würstel con crauti, brezel e birra della Germania alla Sacher Torte e al formaggio Emmental, omaggio ad Austria e Svizzera; fino al bacalhau e ai tradizionali pastéis de nata del Portogallo.

Il catering dell’evento è stato curato dal ristorante stellato Da Vittorio, eccellenza della cucina italiana.

Mediaset celebra la sua comunità a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi

“Mediaset siamo Noi” è stata quindi una serata costruita attorno a un messaggio preciso: l’Azienda non è fatta solo di studi, programmi, ascolti e risultati, ma soprattutto di persone.

A Cologno Monzese, nel cuore del Campus Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto riunire collaboratori, volti storici e professionisti del Gruppo per ricordare Silvio Berlusconi nel modo più vicino al suo spirito: con gratitudine, energia, musica e voglia di stare insieme.

Una festa che ha unito memoria e futuro, nel segno di una frase diventata il cuore della serata: “Mediaset siamo noi”.