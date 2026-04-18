Ascolti tv venerdì 17 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 17 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai1: Dalla Strada al Palco, la nuova edizione del programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share.



Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha tenuto col fiato sospeso 888.000 spettatori (4.9%).

Rai 3: Vespucci il viaggio più lungo, il film-docu serie sul celebre Valerio ha incuriosito 678.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.185.000 spettatori con il 9.4% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%.

Italia 1: Spider-Man: Homecoming, il film del 2017 diretto da Jon Watts con Tom Holland, Michael Keaton e Robert Downey Jr ha appassionato 781.000 spettatori (share 5.1%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 893.000 spettatori e il 6.9%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 380.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.071.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5