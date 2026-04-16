Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 20 al 24 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la reazione delle gemelle Cirillo al ritorno del padre: come la prenderanno Michela e Manuela? Pronti a scoprire le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: il ritorno del padre sconvolge le gemelle Cirillo

Come reagiscono le gemelle Cirillo al ritorno del padre nella loro vita? Micaela reagisce in modo deciso alla notizia del ritorno del genitore, e si mette sulla difensiva. Per Manuela invece, la sua presenza rappresenta una ferita ancora aperta e decide di affrontarlo. Tuttavia riuscire a trovare il posto dove lui alloggia è tutt’altro che facile.

Manuela però è davvero determinata ad avere un confronto con lui, e fa di tutto per trovarlo. Maurizio viene ricoverato nuovamente, e appare ormai rassegnato alla sua condizione. L’intervento di Iolanda potrebbe rivelarsi però decisivo: la donna lo convince a incontrare sua figlia e spiegarle i motivi della sua lunga assenza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: tensioni a Palazzo Palladini

Nel frattempo Raffaele è sotto pressione per l’ansia di Otello e Renato in vista della riunione di condominio, dove si dovranno stabilire importanti lavori per il palazzo. Ornella intanto inizia a scambiarsi i primi sms con Vanni. Nunzio e Rossella sono determinati a rimanere fermi sulla loro decisione, e si trasferiscono alla Terrazza, dove vengono accolti calorosamente da Luca e Giulia.

L’invadenza di Mori irrita Ferri nelle prossime puntate Upas

Greta cerca di riavvicinarsi a Cristina, ma senza successo. Intanto una mossa decisamente scorretta di Mori alimenta lo scontro con Roberto. L’invadenza di Stefano Mori – sia in ambito professionale che familiare – si fa davvero troppo pressante per Ferri, che decide di intervenire. A pagarne le conseguenze è però Michele Saviani.

Il fatto che Mori sia proprietario di una stazione radiofonica concorrente di Radio Golfo, e la sua presenza vicino a Greta promette di regalarci scintille nei prossimi episodi Upas.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Mentre l’astio di Ferri nei confronti di Maurizio fa sorgere molti dubbi (e anche un pizzico di gelosia) in Marina, Serena fa una scoperta sensazionale che riguarda proprio il passato del padre delle gemelle. Ma questa non serve a scacciare nella mente della Soldani un dubbio atroce: Roberto è geloso di Greta?

Nel frattempo una storyline parallela ci mostra come Eduardo e Angelo hanno risolto il guasto elettrico a Palazzo Palladini. Rosa spera davvero che questo nuovo lavoro possa aiutare il fratello a restare sulla retta via, ma Rino, Angelo e Stella fanno pressioni su di lui per convincerlo a partecipare a un nuovo colpo.

Mentre Serena è turbata da incubi che fanno riaffiorare nella sua mente brutti ricordi del passato, Manuela e Micaela discutono sulla possibilità o meno di riprendere i rapporti con il padre Maurizio. Alla fine solo Manuela decide di dare al genitore un’altra chance.