Il “Plumage Party” organizzato per celebrare il successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rappresentato un momento di festa e spettacolo dedicato ai protagonisti del programma e al loro percorso televisivo. L’evento, ambientato in una location esclusiva e scenografica, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti tra arrivi festosi, clima vivace e grande attenzione ai look sfoggiati sul pink carpet. Non sono mancate alcune assenze di rilievo, tra cui Ilary Blasi, già impegnata in vacanza in Grecia, Selvaggia Lucarelli, attesa alla guida della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, e Paola Caruso, anch’essa lontana per ferie. La serata è entrata nel vivo con l’arrivo della protagonista Alessandra Mussolini, che ha catturato l’attenzione dei presenti grazie a un outfit scintillante caratterizzato da piume gialle e dettagli in paillettes, elemento simbolico dell’intero evento.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Manzini. La comica ed imitatrice ha parlato così della sua esperienza nella casa: “Sono entrata nella casa quasi esausta e ne sono uscita altrettanto provata, ma allo stesso tempo più forte e luminosa. Mi ha insegnato a restare salda, a non lasciarmi condizionare dal giudizio degli altri e dai punti di vista che spesso cercano di influenzarci o metterci in discussione. Ho imparato a resistere a tutto questo senza perdere me stessa. Alla fine, la cosa di cui vado più fiera è essere rimasta sempre Francesca”. Francesca Manzini ha poi rivelato qual è stata la critica che l’ha ferita di più: “Non mi è piaciuto per niente che qualcuno dicesse che sono una persona pericolosa o che faccio passare le persone per moleste. Alessandra, al contrario, è sempre stata una persona che spronava gli altri. Se vedeva qualcuno in un momento di chiusura o di tristezza, lo coglieva subito e lo scuoteva, aiutandolo a reagire. Mi ha insegnato proprio questo spirito di reazione: non c’è tempo per restare a stare male. Il momento in cui sono uscita? Bellissimo”.

Ai nostri microfoni, Francesca ha commentato l’arrivo di Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell’Isola dei Famosi: “Mi dispiace per Belen, perché sapevo che era in corsa per quel ruolo. Però credo che Selvaggia se lo meriti, perché è una persona molto empatica e, da brava giornalista qual è, sa individuare bene i profili, raccontarli e affrontarli con competenza e intelligenza. È anche una grande provocatrice, e proprio per questo riesce sempre a tenere tutto sul filo del rasoio, stimolando il confronto. Credo quindi che sarà una scommessa interessante, tutta da seguire”.

Grande Fratello Vip, intervista esclusiva a Francesca Manzini

Francesca, cosa ti ha lasciato l’esperienza al Grande Fratello Vip?

Sono entrata nella casa quasi esausta e ne sono uscita altrettanto provata, ma allo stesso tempo più forte e luminosa. Mi ha insegnato a restare salda, a non lasciarmi condizionare dal giudizio degli altri e dai punti di vista che spesso cercano di influenzarci o metterci in discussione. Ho imparato a resistere a tutto questo senza perdere me stessa. Alla fine, la cosa di cui vado più fiera è essere rimasta sempre Francesca.

Il giudizio che ti ha fatto più male?

Non mi è piaciuto per niente che qualcuno dicesse che sono una persona pericolosa o che faccio passare le persone per moleste. Alessandra, al contrario, è sempre stata una persona che spronava gli altri. Se vedeva qualcuno in un momento di chiusura o di tristezza, lo coglieva subito e lo scuoteva, aiutandolo a reagire. Mi ha insegnato proprio questo spirito di reazione: non c’è tempo per restare a stare male. Il momento in cui sono uscita? Bellissimo.

Nella casa si è parlato molto del tuo rapporto con Raimondo Todaro.

Ci sentiamo, ci videochiamiamo, siamo amici più di prima. E stasera me lo spupazzerò tutto, posso dirti solo questo (ride).

Quando hai aperto i social cosa hai visto?

Un sacco di tecnicismi: ho imparato a gestire questo linguaggio tecnico, e alla fine è diventato anche una mia nuova risorsa, quasi una fortuna. Quindi preparatevi, perché stasera entreremo proprio nel pieno dei tecnicismi.

Selvaggia Lucarelli condurrà L’Isola dei Famosi. Cosa ne pensi?

Mi dispiace per Belen, perché sapevo che era in corsa per quel ruolo. Però credo che Selvaggia se lo meriti, perché è una persona molto empatica e, da brava giornalista qual è, sa individuare bene i profili, raccontarli e affrontarli con competenza e intelligenza. È anche una grande provocatrice, e proprio per questo riesce sempre a tenere tutto sul filo del rasoio, stimolando il confronto. Credo quindi che sarà una scommessa interessante, tutta da seguire.