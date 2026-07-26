Prosegue il grandissimo successo di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo il boom di ascolti delle precedenti puntate Mediaset ha deciso di regalare ai telespettatori una tripletta che si preannuncia davvero imperdibile.

Temptation Island 2026 puntate: tripletta su Canale 5

L’edizione 2026 di Temptation Island si conclude con una tripletta di puntate annunciate da Filippo Bisciglia la scorsa settimana. Tre imperdibili puntate trasmesse lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2026 in prima serata su Canale 5 per scoprire il destino delle coppie protagoniste di questa stagione. All’interno del Calalandrusa Resort, in Calabria, sono rimaste ancora 4 coppie che stanno valutando se proseguire la loro storia d’amore oppure uscire single dal programma. Da un lato c’è la coppia formata da Soraya e Cristian il cui destino sembra in parte già scritto. Soraya, dopo aver rifiutato due falò di confronto con il fidanzato Cristian, è sempre più vicina al single Dimitri a cui ha fatto perfino una scenata di gelosia. L’epilogo finale di questa coppia sembra chiaro, ma durante il falò di confronto potrebbe succedere di tutto.

Spazio poi alla coppia di Giovanni e Sabrina. Anche qui è la fidanzata a giocare la partita: Sabrina si è avvicinata al single Lory arrivando perfino a chiedergli un bacio rifiutato dal tentatore. Giovanni, nel pinnettu del villaggio dei fidanzati, ha assistito incredulo alla scena commentando «vergogna, indegna, è uno schifo». Poco dopo ha chiesto l’ennesimo falò di confronto rifiutato ancora una volta dalla compagna. A sorpresa però al terzo rifiuto Giovanni ha deciso di cambiare atteggiamento avvicinandosi alla single Elisa.

Temptation Island 2026, quali coppie pronte per il falò di confronto?

Durante la tripletta di puntate di Temptation Island 2026 di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio scopriremo anche il futuro della coppia formata da Francesca e Danilo. Francesca, dopo aver visto il fidanzato avvicinarsi alla single Giulia, si è lasciata andare tra le braccia del single Marco arrivando a confessare alle altre fidanzate di provare un reale interesse. Cosa succederà?

Non finisce qui, visto che scopriremo anche la reazione di Bernadette alla proposta di matrimonio del fidanzato Diamante che ha deciso sorprenderla. Infine il destino di due coppie sembrava già essere segnato dopo il falò di confronto. Parliamo di Alessandra e Rosario e Gabriele e Sara che potrebbero regalare nuove sorprese dopo aver lasciato il falò separati.

Questo e tanto altro nelle tre puntate di Temptation Island 2026!