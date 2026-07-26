Ascolti tv sabato 25 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Festival del Circo di Montecarlo vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 25 luglio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che premia i migliori artisti circensi ha attirato l’attenzione di 1.324.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Su Rai 2: A Kidnapping in Amish Country, il film del 2024 di genere Thriller, diretto da Cat Hostick, con Jorja Cadence e Elise Bauman ha incollato alla tv 0.000.0000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Memorie di Adriano, lo spettacolo teatrale, diretto e interpretato da Alessandro Preziosi dall’omonimo romanzo di Marguerite Yourcenar ha incuriosito 0.000.0000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo hanno coinvolto 80.000.00005.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno fatto compagnia 1.515.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Il mondo perduto – Jurassic Park, il film del 1997 diretto da Steven Spielberg ha tenuto col fiato sospeso 0.000.0000 spettatori con il 0.00%.

La7: Il primo cavaliere, il film del 1995 diretto da Jerry Zucker con Sean Connery e Richard Gere ha coinvolto 0.000.0000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Kiss Kiss Way 2026, l’esperienza live che unisce musica, intrattenimento e cultura pop in uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva ha intrattenuto 0.000.0000 spettatori (0.00%).

Nove: Standard Liegi-Juventus, la partita amichevole di calcio ha interessato 0.000.0000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 0.000.0000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.0000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 luglio 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.0000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.0000 spettatori ( 0.00 %;

: spettatori ( %; A Sua Immagine : 0.000.0000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.0000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando Lungocosta: 0.000.0000 spettatori (0.00%).

CANALE 5