Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.

Far Away, trame episodi al 31 luglio: Mine rivela la sua relazione con Cihan

Okzan rientra a casa ubriaco, e sebbene Nare insista per essere lasciata in pace, lui non smette di importunarla. La tensione tra loro si fa altissima.

Nel frattempo Alya scopre la relazione segreta tra Mine e Cihan. Quando i due rientrano alla villa, il loro comportamento suscita curiosità, e mentre tutti si chiedono cosa possa essere accaduto, Cihan continua a ignorare Mine, che cerca invano di parlargli.

Poco dopo Ugur la raggiunge in ufficio, e lei gli confessa la storia avuta con Albora, sottolineando di non sentirsi affatto una rovinafamiglie perchè – a suo dire – il matrimonio tra l’uomo e Alya non è mai stato autentico.

Mahmut ferito nelle prossime puntate Far Away

Parallelamente troviamo Alya e Kadir intenti ad aiutare Kaya e Zerrin: i due vogliono fuggire e sposarsi in segreto!

Purtroppo però, il loro piano viene intercettato dagli uomini di Mahmut e Sahin, che tentano di bloccarli. Kaya tenta un’ultima disperata fuga con la donna che ama, ma viene raggiunto da Mahmut e i suoi scagnozzi. Nalhanoğlu sta per sparare al fuggitivo, ma Sahin interviene. Durante la colluttazione parte un colpo di pistola che colpisce mortalmente Mahmut.

Sahin viene arrestato, e Demir cerca di proteggere Zerrin e Fidan. Sedat intanto giura di vendicarsi contro la famiglia di Kaya per la morte del padre.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

A villa Albora l’atmosfera è estremamente tesa. Nare affronta il fratello e lo rimprovera, ritenendolo responsabile dell’arresto di Sahin, mentre Sadakat affronta duramente Alya e la accusa di aver tenuto nascosto il luogo dove erano nascosti Zerrin e Kaya. Cihan non riesce a trattenere il suo disappunto per il comportamento di Kadir.

Sahin si trova a dividere la cella con Ecmel, e questo non facilita certo le cose: quest’ultimo continua a manifestare il suo disprezzo nei confronti del figlio.

Kaya è determinato a riprendersi Zerrin, e si reca da lei accompagnato da Kadir. Lungo il tragitto la loro auto viene bloccata dagli uomini di Sedat. Solo l’arrivo di Muzaffar riesce a evitare il peggio. Sedat finge di ritirarsi, ma poi – prima di allontanarsi – investe deliberatamente Kadir. Poco dopo a Zerrin viene recapitato un pacco, con all’interno un proiettile: il messaggio è fin troppo chiaro, Sedat vuol vendicare la morte del padre!