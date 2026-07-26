Racconto di una notte torna domenica 26 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le tensioni familiari tra Mahir e Canfeza. Lui scopre che la moglie gli ha tenuto nascosto qualcosa e inizia a sospettare di lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 26 luglio

Asaf è determinato a scoprire il nascondiglio dove Selim tiene sua nipote Ceylan, e chiede aiuto al comandante Rasit. Nel frattempo Canfeza e Mahir cercano di ritagliarsi un attimo di intimità, lontano dal caos familiare. Ogni loro tentativo viene però interrotto. In un clima di gelosie ed equivoci, Mahir scopre che sua moglie ha venduto dei bracciali, e inizia a sospettare che la donna nasconda qualcosa.

Intanto anche Ferman è vittima di un clima tutt’altro che sereno, a causa del timore che la sua relazione clandestina con Efsane possa essere scoperta. Davanti alle minacce di Havos, l’uomo deve decidere in fretta se confessare tutto oppure continuare a mentire, mentre proprio il compleanno di Sevde potrebbe rivelarsi il momento della verità.

Neppure il secondo appuntamento tra Sare e Salih va nel verso giusto: i due si recano al tiro a segno, e lei finisce per colpirlo accidentalmente con un dardo.

Festa con sorpresa nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ferman è deciso a confessare alla sua famiglia la relazione segreta con Efsane, e l’imminente arrivo di un bambino. Il destino però, sembra giocargli un brutto scherzo. Sevde, nel giorno del suo compleanno, riceve dal medico una notizia che non si aspettava: dopo 27 anni di attesa, è incinta!

Intanto Afet scopre attraverso un video della relazione tra Efsane e Ferman e la gravidanza di lei, e reagisce con rabbia.

Canfeza e Mahir si separano: news Racconto di una notte

Canfeza è intenzionata a organizzare una serata romantica per lei e Mahir, e per poter affittare una camera d’albergo vende i suoi bracciali. In questo modo pensa di riuscire finalmente a trascorrere qualche ora con l’amato, lontano dalle interferenze familiari.

La serata prende una piega inattesa quando Mahir le rivela di aver mentito su Kursat: il padre di Canfeza non è il nemico, ma un alleato sotto copertura dell’operazione. A quel punto la donna sente di aver ferito e respinto il genitore senza motivo e si arrabbia con Mahir, lasciandolo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mentre Canfeza parla con suo padre e riesce finalmente a chiarirsi, Mahir cerca di cancellare la nostalgia che prova per la compagna con l’alcool.

Sevde e Ferman vanno dalla ginecologa per l’ecografia, che conferma la gravidanza.

Ferman va fuori di testa quando scopre che Efsane è scomparsa.