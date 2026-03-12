L’appuntamento in daytime dal lunedì al sabato su Canale 5 con il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) continua a regalarci molti colpi di scena. Bahar continua a lottare contro un destino avverso che sembra abbattersi su di lei con una forza incredibile anche nelle puntate in onda dal 14 al 20 marzo. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le trame settimanali complete di questa avvincente dizi turca.

Kadin – La forza di una donna, trame al 20 marzo

Quando Cem scopre da Bersan la storia delle pentole bruciate si infuria. L’uomo pretende un risarcimento di quattromila lire turche e – in preda alla rabbia – arriva addirittura a minacciare Bersan, Bahar e Ceyda di morte se non pagheranno il loro debito.

Le tre donne sono disperate e Ceyda prova a farsi dare i soldi da Hikmet. Il suo tentativo però fallisce poiché quest’ultimo viene arrestato. A quel punto le tre si rendono conto di non avere alcuna via di uscita, se non ricorrere a un piano che potrebbe rivelarsi davvero molto rischioso.

Ceyda e Bersan fanno un colpo di testa? News La forza di una donna

Ceyda e Bersan sono due donne prodondamente oneste, ma la sensazione di non avere alcuna possibilità di uscire dal guaio in cui si sono cacciate potrebbe portarle a fare un colpo di testa.

Le due iniziano a prendere in considerazione di ottenere il denaro necessario per risarcire Cem, sottraendolo di nascosto alla signora Fazilet. Rubare alla scrittrice i soldi sembra alle due l’unica via di uscita, ma Bahar si oppone all’idea. La protagonista non se la sente di tradire la fiducia che la madre di Raif ha posto in lei, e oltre a scontrarsi con le due amiche si trova anche a fronteggiare Sirin, che si è subito accorta che qualcosa preoccupa la sorella. Le domande della ragazza si fanno via via più audaci, e Bahar inizia a temere che non tarderà a scoprire la verità.

Sirin è determinata, e parla dei suoi sospetti ad Arif: perché la sorella, Ceyda e Bersan sono così sospettosamente vicine? Quando gli chiede di aiutarla a scoprirlo, lui accetta.

Trame settimanali La forza di una donna, news al 20 marzo

In una storyline parallela vediamo Kismet dare incarico a un uomo di rintracciare il figlio vero di Ceyda ed Emre. La storia è rimasta nell’ombra per troppo tempo e lei intende fare luce sulla vicenda.