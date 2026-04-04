Ascolti tv 3 aprile 2026: Rito della Via Crucis (20.6%), Grande Fratello Vip (17.4%), La Ruota della Fortuna (25.2%)| Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Grande Fratello Vip 2026

Ascolti tv venerdì 3 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Rito della Via Crucis” contro “Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Rito della Via Crucis vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 3 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Rito della Via Crucis” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai1: Rito della Via Crucis, in Mondovisione, dal Colosseo, la celebrazione del rito della Via Crucis presieduta da Papa Leone XIV a Roma ha incollato alla tv 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha attirato l’attenzione di 805.000 spettatori (4.4%).

Rai 3: Perfect Days, il film del 2023 diretto da Wim Wenders ha incuriosito 504.000 spettatori con lo 3%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.193.000 spettatori con il 9.5% di share.

Canale 5Grande Fratello Vip 2026, la sesta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Italia 1: Justice League, il film del 2017 diretto da Zack Snyder. Con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa ha appassionato 990.000 spettatori (share 6%).

La7: Propaganda Live, la nuova puntata del programma di Diego Bianchi ha informato 973.000 spettatori e il 7.2%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 436.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 619.000 spettatori con uno share del 3.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans: 3.520.000 spettatori con il 19.4% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.797.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 aprile 2026

RAI 1

  • A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo: 1.258.000 spettatori con l’11.2% dalle 14:09 alle 15:09;
  • La volta buona: 1.272.000 spettatori con il 13.9% dalle 15:09 alle 16;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.513.000 spettatori con il 18.5%;
  • Vita in Diretta: 1.381.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.660.000 spettatori con il 19% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5

  • GF VIP 2026: 2.075.000 con uno share del 16.7%;
  • Beautiful: 2.212.000 telespettatori con uno share del 18.3%;
  • Forbidden Fruit: 2.521.000 spettatori e il 21.9% di share;
  • Uomini e donne: 2.456.000 con uno share del 25.2%;
  • La forza di una donna: 2.071.000 spettatori e il 24.7%;
  • Amici di Maria: 1.363.000 con uno share del 16.9%;
  • Dentro la notizia: 1.360.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:26 e 1.347.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte chiamata Le Voci.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here