Ascolti tv venerdì 3 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Rito della Via Crucis” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 aprile 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Rito della Via Crucis vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 3 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Rito della Via Crucis” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?
Rai1: Rito della Via Crucis, in Mondovisione, dal Colosseo, la celebrazione del rito della Via Crucis presieduta da Papa Leone XIV a Roma ha incollato alla tv 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share.
Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha attirato l’attenzione di 805.000 spettatori (4.4%).
Rai 3: Perfect Days, il film del 2023 diretto da Wim Wenders ha incuriosito 504.000 spettatori con lo 3%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.193.000 spettatori con il 9.5% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la sesta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4%.
Italia 1: Justice League, il film del 2017 diretto da Zack Snyder. Con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa ha appassionato 990.000 spettatori (share 6%).
La7: Propaganda Live, la nuova puntata del programma di Diego Bianchi ha informato 973.000 spettatori e il 7.2%.
Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 436.000 spettatori con uno share del 3.2%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 619.000 spettatori con uno share del 3.7%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans: 3.520.000 spettatori con il 19.4% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.797.000 spettatori con il 25.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 aprile 2026
RAI 1
- A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo: 1.258.000 spettatori con l’11.2% dalle 14:09 alle 15:09;
- La volta buona: 1.272.000 spettatori con il 13.9% dalle 15:09 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.513.000 spettatori con il 18.5%;
- Vita in Diretta: 1.381.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.660.000 spettatori con il 19% dalle 17:49 alle 18:38.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 2.075.000 con uno share del 16.7%;
- Beautiful: 2.212.000 telespettatori con uno share del 18.3%;
- Forbidden Fruit: 2.521.000 spettatori e il 21.9% di share;
- Uomini e donne: 2.456.000 con uno share del 25.2%;
- La forza di una donna: 2.071.000 spettatori e il 24.7%;
- Amici di Maria: 1.363.000 con uno share del 16.9%;
- Dentro la notizia: 1.360.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:26 e 1.347.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte chiamata Le Voci.