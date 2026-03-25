Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troveremo un nuovo piano di Sirin, che però finirà per rivoltarsi contro di lei, e un gesto di Arda che stupirà tutti: il piccolo è un bambino prodigio? Scopriamo insieme cosa accadrà nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2026.

Trame settimanali La forza di una donna: il piano di Sirin

Ci cascheremo di nuovo: ogni volta che immaginiamo di aver visto il punto massimo al quale può spingersi la follia di Sirin, la giovane riesce a stupirci con nuovi colpi di testa.

Stavolta la sua ira si accende nel momento in cui scopre che Enver ha regalato a Bahar un cappotto confezionato da lui. La gelosia verso la sorellastra la porta ad agire, e dopo aver rinfacciato al genitore di aver dato la precedenza a Bahar, ignorando che era lei ad averne più bisogno visto che i suoi abiti erano andati distrutti nell’incendio, prende il cappotto e lo getta in strada.

Subito dopo convince alcuni malviventi a fingere un rapimento ai suoi danni, così da spingere Arif a salvarla. Il suo piano però finisce per ritorcersi contro di lei, visto che i sicari che lei stessa aveva assoldato la picchiano sul serio e la derubano. Delusa e dolorante, si reca da Bahar e la accusa di essere lei la sola responsabile, sostenendo che è colpa sua se Arif non è corso a difenderla.

La sua ira aumenta quando scopre che Enver ha regalato a Bahar un cappotto confezionato da lui. La gelosia verso la sorellastra la porta ad agire, e dopo aver rinfacciato al genitore di aver dato la precedenza a Bahar, ignorando che era lei ad averne più bisogno visto che i suoi abiti erano andati distrutti nell’incendio, prende il cappotto e lo getta in strada.

Anticipazioni prossime puntate La forza di una donna: Arif e Bahar, nuova coppia?

Gli avvenimenti prendono una piega inaspettata nel momento in cui Saadettin rivela che proprio nel nuovo cappotto di Bahar aveva nascosto un oggetto importante. Questa rivelazione spinge la protagonista a correre in strada per recuperarlo.

Consapevole del pericolo che Bahar sta correndo, Arif la insegue. L’uomo affronta i malviventi e insieme riescono a recuperare l’indumento. Una volta passato il pericolo, Arif e Bahar si trovano vicini e finiscono per dichiarare apertamente i loro sentimenti.

La forza di una donna, spoiler settimanali al 3 aprile

In una storyline parallela, Ceyda scopre che Raif possiede una collezione di puzzle, e cerca di convincerlo a regalarli ad Arda, Doruk e Nisan.

Poco dopo il figlio di Ceyda stupisce i suoi amichetti: riesce da solo a completare un puzzle da 300 pezzi!

Quando Nisan e Doruk raccontano quanto accaduto alla madre, inizialmente non vengono creduti. In seguito però la loro insistenza fa sorgere dei dubbi in Bahar, che decide di verificare personalmente. Colpita dalle grandi abilità del ragazzino, la protagonista decide di parlarne con la signora Fazilet prima che con Ceyda. Quest’ultima intanto chiede consigli a Kismet per evitare che Emre possa portarle via il bambino. La attende però una sorpresa: Kismet le rivela di avere una relazione con l’uomo, e che insieme sono riusciti a rintracciare le altre famiglie che hanno avuto un figlio lo stesso giorno in cui è nato Arda.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Cem parla a Bersan, Ceyda e Bahar della possibilità di svolgere insieme un ultimo lavoro, La protagonista però si mostra diffidente e si chiede se riuscirà mai a liberarsi di lui.

Subito dopo Bahar decide di rivelare a Enver e Arif che l’aggressione subita da Sirin avrebbe dovuto essere solo una messinscena, e che era stata proprio la sorellastra a organizzarla. La ragazza però, sembra avere un nuovo asso nella manica: dopo aver riconosciuto in una foto gli orecchini indossati da Fazilet come quelli un tempo in mano di Bahar, decide di rintracciare il gioielliere che li aveva acquistati per fotografarli e usarli contro la sorella.

Fazilet rimane davvero colpita dalla bravura di Arda, e chiede a un’amica di inserire il ragazzino in un programma educativo speciale per bambini prodigio.