Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori nel weekend di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 4 e domenica 5 aprile 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 4 aprile 2026

Oggi, sabato 4 aprile 2026 dalle ore 16.30 va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio Giovanni Allevi, il pianista pronto a condividere con i telespettatori il suo racconto di vita, ma anche l’umanità e la poesia di una vita dedita alla musica. Spazio po alla storia di Charlene Guignard e Marco Fabbri, coppia nello sport e nella vita che si sono fatti notare durante le recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Spazio poi all’intervista a Gökçe Eyüboğlu, l’attrice che interpreta il personaggio di Ceyda nella serie di Canale 5 “La forza di una donna”. Si prosegue poi con Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova e scrittore, in libreria con “Il miele e le cipolle”.. Infine spazio al percorso di Simone, ultimo eliminato del serale di “Amici” e alla storia della iena Veronica Ruggeri.

Verissimo, domenica 5 aprile 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 5 aprile, dalle ore 16.00 con la seconda puntata del weekend. Si parte con l’intervista a Federica Brignone, la campionessa che ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali. Si prosegue poi con Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, pronta a ricordare la madre scomparsa lo scorso 12 marzo.

Si prosegue poi con i prof Anna Pettinelli ed Emanuel Lo direttamente dal mondo di Amici di Maria De Filippi. E ancora il super campione di rugby Tommaso Menoncello e l’intervista a cuore aperto a Iva Zanicchi. Infine, a un anno dalla morte di Ilaria Sula, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Mark Samson, saranno in studio i genitori della ragazza Gezime e Flamur.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 4 e domenica 5 aprile 2026 su Canale 5.