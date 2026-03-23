Fino a che punto può spingersi Şirin Sarikadi? I fans del serial turco La forza di una donna (Kadın) ormai hanno capito che la follia della ragazza sembra non conoscere confini, ma quello che accadrà nel corso dei prossimi episodi promette di superare anche la più fervida immaginazione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche “La forza di una donna”: l’ennesimo dispetto di Şirin

La storyline prenderà il via nel momento in cui Şirin proverà a fare un dispetto a Bahar e ai piccoli Nisan e Doruk. La giovane prenderà il gattino dei bambini e lo abbandonerà nel parco.

I figli di Bahar saranno disperati dopo la scomparsa del micio, e solo grazie all’aiuto di Yusuf la protagonista scoprirà cosa sarà successo e soprattutto riuscirà a recuperare l’animale. Dopo aver riportato il gattino a casa sano e salvo, Bahar con i suoi figli si recherà nel locale di Emre – dove Şirin lavora – per far sapere alla sorellastra che il suo gesto folle non avrà avuto conseguenze.

Şirin licenziata nelle prossime puntate La forza di una donna

Visto che Bahar, Nisan e Doruk si troveranno nel locale, decideranno di pranzare lì. La protagonista e i figli si siederanno così a un tavolo con Arif, Emre e il piccolo Satilmiş, costringendo così Şirin a servirli tutti.

La tensione sarà altissima, e la situazione peggiorerà ulteriormente quando Satilmiş affermerà che qualche giorno prima la cameriera lo ha preso in giro. Il bambino – con tutta l’innocenza tipica della sua tenera età – non esiterà ad affermare che Şirin gli avrà fatto notare che Emre lo trova brutto, e che Ceyda vuole più bene ad Arda che a lui.

Şirin non tarderà a reagire, dando al piccolo Satilmiş del bugiardo, ma non verrà creduta visto che anche Nisan confermerà le parole dell’amichetto. A quel punto interverrà Emre, che chiederà alla giovane di ritirare tutte le sue cose e andarsene!

La giovane però non sembrerà disposta ad abbandonare il locale in silenzio, e prima di andarsene romperà piatti e bicchieri davanti ai clienti allibiti.

La forza di una donna, spoiler turchi: Enver fa infuriare Şirin

Şirin sarà furiosa dopo aver perso il lavoro per colpa di Nisan e Satilmiş, e la sua ira non potrà che aumentare quando scoprirà cosa avrà fatto Enver. Il padre – che in passato le aveva consegnato parte del denaro ricavato dalla vendita dei terreni appartenuti a Hatice – preleverà parte di quei soldi e li consegnerà ad Arif, affinchè li faccia avere a Emir per risarcirlo dei danni provocati dalla figlia alla caffetteria.

Ovviamente – quando la sorellastra di Bahar scoprirà cosa avrà fatto Enver – andrà su tutte le furie e prometterà una vendetta atroce nei confronti del genitore. Cos’altro avrà in mente? Al momento gli spoiler turchi non rivelano cosa combinerà, ma siamo sicuri che – prima di arrivare a scrivere la parola “fine” – questa affascinante dizi turca ci riserverà ancora molte sorprese.